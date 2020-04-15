iPhone 9定iPhone SE 2？一文預覽外界流傳賣點

▲ 新iPhone 9/iPhone SE 2再盛傳會於今晚發布！而京東商城亦出現了iPhone 9的預售頁面，估計快將發布。

新iPhone 9（傳聞又稱iPhone SE 2），原在上月底的蘋果線下發布會推出，無奈因新冠肺炎疫情影響須取消相關活動，延遲登場。不過新iPhone 9/iPhone SE 2再盛傳會於今晚發布！而京東商城亦出現了iPhone 9的預售頁面，估計快將發布。

其中有網民透過京東商城的iPhone 9預售實測，發現下單後頁面會顯示「05月01日至05月10日發貨」，與蘋果向來在上架後兩星期內發貨的政策慣例非常吻合！

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新iPhone的消息不斷，綜合日前傳出的名稱及配置等報道，以下作簡單整理：

型號：iPhone 9 / iPhone SE2 / iPhone SE 2020

4.7吋屏幕

配置3GB RAM、最新A13晶片

三款容量選擇：64、128與256 GB

支援 NFC、Touch ID、無線充電

電池續航力比 iPhone 8 多 5 個小時

價格：399美元（約3100港元）起跳

早前亦有專門提供iPhone概念影片的權威團隊ConceptsiPhone，在YouTube上傳一段iPhone 9的概念影片：

不過以上有關iPhone 9/ iPhone SE2 的傳言，以及會否如外界盛傳於今晚推出，則仍有待蘋果官方宣布。

責任編輯：張寶燕

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