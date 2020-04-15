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龍湖受累配股跌7.9％　大股東斥1.5億接貨

股樓投資 18:40 2020/04/15

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市傳龍湖集團（00960）有股東配售7,840萬股股份，拖累今日股價大跌7.9%。集團在收市後發聲明指，大股東吳亞軍以每股36.5元，認購當中420萬股，涉資約1.5億元。

消息指出，龍湖有股東計劃出售7,840萬股股份，每股配售價介乎35.25元至36.75元，預期套現27.6億至28.8億元，較周二（14日）收市價折讓8.1%至11.9%。龍湖今日股價收報36.85元，大跌7.9%，成交亦激增至16.2億元。

不過集團在收市發聲明指，獲主要股東Charm Talent（由吳亞軍100%持有）知會，昨日於一項股份配售中認購420萬股，價格為每股36.5元。在增持後，Charm Talent持股比重43.94%增至44.01%。據港交所網站資料披露，龍湖現時大股東為吳亞軍，第二大股東為其前夫蔡奎，持股約23.29%。龍湖股價上周曾創歷史新高至40.8元，吳亞軍在3月底及4月初時，約35.9至37.4元之間曾多番增持。

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撰文 : 李兆明

香港股票 配股 龍湖集團（00960）

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