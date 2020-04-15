【美股業績】聯合保健盈利收入俱優 市前升2%

聯合保健（UnitedHealth，美：UNH）公布上季業績，調整後每股盈利按年跌0.3%至3.72美元，但勝預期的3.63美元，收入按年升6.7%至644.2億美元，勝預期的642.2億美元。業績理想，聯合保健股價市前造好，升2%。

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期內，集團保費收入按年升6.6%至506.4億美元，與預期的507億美元大致相若。旗下的藥物福利管理公司Optum增長強勁，收入升24%至338億美元。

集團意外維持今年盈利展望，料全年調整後每股盈利16.25美元至16.55美元，下限亦勝預期的16.21美元。聯合保健強調，不會向美國政府尋求任何援助。

聯合保健業績 上季 按年變幅 市場預期 收入（美元） 644.2億 +6.7% 642.2億 盈利（美元） 34.7億 不變 - 經調整後每股盈利（美元） 3.72 -0.3% 3.63

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