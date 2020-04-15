【美股業績】聯合保健盈利收入俱優 市前升2%

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新型冠狀肺炎全球疫情（04月15日 時間19:00）
聯合保健（UnitedHealth，美：UNH）公布上季業績，調整後每股盈利按年跌0.3%至3.72美元，但勝預期的3.63美元，收入按年升6.7%至644.2億美元，勝預期的642.2億美元。業績理想，聯合保健股價市前造好，升2%。
期內，集團保費收入按年升6.6%至506.4億美元，與預期的507億美元大致相若。旗下的藥物福利管理公司Optum增長強勁，收入升24%至338億美元。
集團意外維持今年盈利展望，料全年調整後每股盈利16.25美元至16.55美元，下限亦勝預期的16.21美元。聯合保健強調，不會向美國政府尋求任何援助。
|聯合保健業績
|上季
|按年變幅
|市場預期
|收入（美元）
|644.2億
|+6.7%
|642.2億
|盈利（美元）
|34.7億
|不變
|-
|經調整後每股盈利（美元）
|3.72
|-0.3%
|3.63
【美國經濟】百年老店J.C.Penney研申請破產 市前急跌15%
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