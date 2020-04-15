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【美股業績】聯合保健盈利收入俱優 市前升2%

環球經濟金融 18:37 2020/04/15

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聯合保健（UnitedHealth，美：UNH）公布上季業績，調整後每股盈利按年跌0.3%至3.72美元，但勝預期的3.63美元，收入按年升6.7%至644.2億美元，勝預期的642.2億美元。業績理想，聯合保健股價市前造好，升2%。

【美股業績】富國淨利息收入勝預期 開市升3%

【美股脫熊？】美股恐未雨過天青 按往績量度8月有終極一跌

期內，集團保費收入按年升6.6%至506.4億美元，與預期的507億美元大致相若。旗下的藥物福利管理公司Optum增長強勁，收入升24%至338億美元。

集團意外維持今年盈利展望，料全年調整後每股盈利16.25美元至16.55美元，下限亦勝預期的16.21美元。聯合保健強調，不會向美國政府尋求任何援助。

聯合保健業績
  上季 按年變幅 市場預期
收入（美元） 644.2億 +6.7% 642.2億
盈利（美元） 34.7億 不變 -
經調整後每股盈利（美元） 3.72 -0.3% 3.63

【美股業績】強生逆市增派息 開市升4%

【美國經濟】百年老店J.C.Penney研申請破產 市前急跌15%

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