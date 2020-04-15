  • 25°C
香港時間 : 2020415日 (三) 19:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

萬洲美國豬肉廠Smithfield設1億美元「獎」確診員工

金融經濟 18:27 2020/04/15

分享：

萬洲旗下美國豬肉加工廠Smithfield設立1億美元責任獎金，感謝員工在疫情期間為保持食品供應鏈而做出的無私貢獻。

萬洲 （00288） 全資擁有的美國最大豬肉廠Smithfield早前傳出近240名員工確診新冠肺炎。萬洲最新宣佈，Smithfield將為其時薪生產員工以及配送中心團隊成員提供1億美元（約7.75億港元）的責任獎金，為公司此前承諾的2000萬美元獎金基礎上追加，因感染新冠病毒或因相關接觸，而無法返崗的員工，將獲得獎金。

總裁兼首席執行官Kenneth M. Sullivan先生表示，包括4萬Smithfield團隊成員在內的美國食品從業人員正與新冠病毒戰鬥，承擔著保障美國食品供應的責任，公司和國家應該「獎勵」那些擔負起責任的人。責任「獎金」是Smithfield 「感謝食品從業者」計劃的一部分，旨在表彰員工在新冠疫情期間，為保持食品供應鏈而做出的無私貢獻。

Sullivan又指，在「獎勵」相關員工的同時，也有責任將工作場所感染新冠病毒的風險降到最低，包括加強清潔消毒，增設洗手消毒站，擴大社交距離等。早前外電報道，Smithfield因員工接連確診，決定暫時關閉工廠並進行全面消毒。

Smithfield亦強調，根據美國食品和藥物管理局（FDA），沒有證據表明食品或食品的包裝與新冠病毒的傳播有關。

相關文章：

【萬洲豬肉廠】萬洲旗下美豬肉加工廠史密斯菲爾德暫時停廠　股價曾挫8%

中國首季自美國進口農產品增長逾倍　豬肉進口額飆17倍

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：陳健婷

香港股票 萬洲國際（00288） 豬肉 美國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【油價走勢】IEA料每日石油需求減少930萬桶 上半年供應過剩

下一篇文章

【資金流向】港股通續流入16億 北水5億吸龍湖
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

HKTVmall：7小時有120萬電話登記抽籤買口罩
HKTVmall：7小時有120萬電話登記抽籤買口罩
【原油價格戰】期油ETF捕捉油價波動易入手　香港3175、3097有何分別？
【原油價格戰】期油ETF捕捉油價波動易入手　香港3175、3097有何分別？
油價跌7%納指升4%　恒指夜期收市高水73點（不斷更新）
油價跌7%納指升4%　恒指夜期收市高水73點（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
道指期貨跌近400點恒指黑期跌170點 紐約期油跌穿20美元水平（不斷更新）
道指期貨跌近400點恒指黑期跌170點 紐約期油跌穿20美元水平（不斷更新）
【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成
【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成