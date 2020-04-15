萬洲美國豬肉廠Smithfield設1億美元「獎」確診員工

▲ 萬洲旗下美國豬肉加工廠Smithfield設立1億美元責任獎金，感謝員工在疫情期間為保持食品供應鏈而做出的無私貢獻。

萬洲 （00288） 全資擁有的美國最大豬肉廠Smithfield早前傳出近240名員工確診新冠肺炎。萬洲最新宣佈，Smithfield將為其時薪生產員工以及配送中心團隊成員提供1億美元（約7.75億港元）的責任獎金，為公司此前承諾的2000萬美元獎金基礎上追加，因感染新冠病毒或因相關接觸，而無法返崗的員工，將獲得獎金。

總裁兼首席執行官Kenneth M. Sullivan先生表示，包括4萬Smithfield團隊成員在內的美國食品從業人員正與新冠病毒戰鬥，承擔著保障美國食品供應的責任，公司和國家應該「獎勵」那些擔負起責任的人。責任「獎金」是Smithfield 「感謝食品從業者」計劃的一部分，旨在表彰員工在新冠疫情期間，為保持食品供應鏈而做出的無私貢獻。

Sullivan又指，在「獎勵」相關員工的同時，也有責任將工作場所感染新冠病毒的風險降到最低，包括加強清潔消毒，增設洗手消毒站，擴大社交距離等。早前外電報道，Smithfield因員工接連確診，決定暫時關閉工廠並進行全面消毒。

Smithfield亦強調，根據美國食品和藥物管理局（FDA），沒有證據表明食品或食品的包裝與新冠病毒的傳播有關。

相關文章：

【萬洲豬肉廠】萬洲旗下美豬肉加工廠史密斯菲爾德暫時停廠 股價曾挫8%

中國首季自美國進口農產品增長逾倍 豬肉進口額飆17倍

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：陳健婷