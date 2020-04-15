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【在家工作】微軟報告揭WFH工作趨勢　4月線上會議時間增200%

科技 19:00 2020/04/15

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微軟上周發布工作趨勢報告，發現科技在Home Office期間的需求正持續上升。

因應新冠肺炎疫情，不少企業都應政府呼籲，要求員工在家工作（Home Office）。而近日微軟（Microsoft）就研究了用家使用生產力和協作工具的習慣，並發佈了工作趨勢報告 (Work Trend Index)。以4月與3月相比，大眾使用微軟Teams線上會議時間大大增加200%，甚至最高錄得一天內27億分鐘會議時間的新記錄。

>>>【在家工作】WFH太寂寞？創意團隊推辦公室音效網站

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微軟上周發布工作趨勢報告，發現科技在Home Office期間的需求正持續上升。4月與3月相比，用家使用線上會議時間大大增加200%，3月末的視像通話次數亦比3月頭增長了1000%。而Teams的用戶打開視像鏡頭的頻率亦提升了兩倍，其中挪威及荷蘭用戶最為活躍，超過60%都會打開視像鏡頭。

微軟亦指，是次疫情亦促進了公司應用科技，例如在中國內地，儘管有部分員工已經重返辦公室， Teams的每日用戶數量仍持續增長，數字與一月底相比增加了兩倍，活躍用戶數量亦同樣持續每週上升。

有見及此，微軟推出一系列Teams的功能更新，包括個人化背景、實時噪音抑制及舉手功能。現時微軟的個人化背景功能僅可以模糊背景，但微軟將會新增自行上傳背景功能，則猶如Zoom的背景功能一樣。而實時噪音抑制則可以過濾非平穩的噪音，即例如狗吠聲或關門聲，方便減去不必要的聲響。

>>>【在家工作】Google臨時下調Nest攝錄畫質　減網絡壓力

責任編輯：曾曉汶

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