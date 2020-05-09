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【停世衛撥款】譚德塞害苦世衛 更苦了非洲同胞

環球政治 11:11 2020/05/09

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世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）被指延誤阻截新冠肺炎疫情，引爆全球大流行，惹來美國總統特朗普「閂水喉」懲罰，停止向世衛撥款資助。世衛總幹事譚德塞今次不只賠上世衛名聲，損及世衛財政來源，更是害苦了他的非洲同胞。

  • 美國停止資助，恐掀骨牌效應
  • 非洲依重世衛，防疫勢受打擊
  • 非盟盲撐譚德塞，西方感闌珊

【停世衛撥款】特朗普：世衛反對封關 才死這麼多人

【停世衛撥款】特朗普敲響全球化喪鐘

特朗普上月宣布，美國會停止向世衛撥款，審查世衛「管理不善、隱暪病毒散播情況」的角色。他批評世衛沒有及時和透明地掌握、審核、分享疫情資訊，更反對各國及早對中國封關，導致疫症奪去成千上萬的人命。

美國是全球對世衛資助最多的國家，按2019年數據，金額超過4億美元，佔世衛整體預算約15%。

少了這4億，世衛不會一下子關門大吉，但此舉肯定會起帶頭作用，率領西方以至全球主流國家出走世衛。到時減少的資源將可能是10億、甚至是20億。

美眾議員促拒撥款世衛 直至譚德塞下台

【美國疫情】美參議員斥：世衛是中國的辯護律師

縱然特朗普的行動，有卸責於世衛的動機，但西方普遍認定世衛及譚德塞，今次處理新冠肺炎疫情有失職之嫌。

譚德塞作為歷來首名領導世衛的埃塞俄比亞人，他所犯錯誤引發的連鎖效應，勢必為非洲超過12億人帶來重大災難。

世衛早前才警告，多個非洲國家急需擴大新冠肺炎的病毒檢測，以防疫情進一步加劇，否則將在未來數星期迎來疫情高峰，步上大爆發的後塵。

非洲本身醫療體系本已脆弱，為了應對瘧疾、愛滋病、結核病等而一直苦苦支撐。若要封城禁足，非洲各國對人口流動的控制能力不足，黑市工人現象常見，加上宗教聚僧頻繁，根本難以有效實行。

即使要民間抗疫自救，也是無能為力。就像香港人最常做的洗手和戴口罩，對非洲大部分地區來說也是太過奢侈。洗手最需要是水，但非洲不少地區的水資源貧乏，飲用水都不夠，談何經常洗手？至於酒毒搓手液和口罩，當大批人連平常吃飯都成問題，又哪有錢去購買呢。

不問而知，非洲抵禦新冠肺炎疫情的能力遠遠不如歐美和亞太國家，倘若缺乏世衛的直接支援，疫情勢必更為慘烈。難怪一聽聞特朗普「閂水喉」，世衛非洲區域辦事處即大為緊張。

非裔在中國遭不友善對待 非洲國家集體投訴 外交部稱是誤會

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然而，非洲各國在大難臨頭之際，仍然看不清問題其實出自譚德塞領導的世衛。非洲聯盟和一眾非洲國家外長先後表態，支持譚德塞所領導的世衛，又揚言不要政治化。

殊不知，這樣既是阻礙了對世衛的撥亂反正，更是令特朗普出師有名，美國朝野料將決心放棄世衛。

正如本欄之前多次所述，譚德塞有心或無意地延誤各國堵截新冠肺炎疫情傳入，責無旁貸；他亦引發國際政治紛爭，令西方國家對世衛離心離德。

譚德塞若不用問責，西方恐怕不會收貨，世衛亦難以重返正軌。作為世衛淪喪最大輸家的非洲，選擇對此視而不見，西方國家則是對世衛施多於受，也無謂繼續蹚渾水。

沒了西方支持的世衛，資源勢必大減，屆時受苦的當然不是西裝筆挺地待在瑞士的譚德塞，卻是他那些身在水深火熱的非洲同胞。

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撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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