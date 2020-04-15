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【零售寒冬】疫情下商場冷清　海港城引進20新店陸續開業

商業 18:12 2020/04/15

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海港城指出，共20個國際著名和新興人氣品牌會以全新概念及旗艦店登場，當中8間已經營業，部分亦將於4、5月陸續開業。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，商場人流大減，日前亦有本地媒體指出，位於遊客區的多個大型商場內「吉舖」湧現。然而，海港城今發新聞稿指，多個新引入的品牌及餐廳將會陸續開業。本報記者向海港城進一步查詢近日棄租等情況，惟未獲回覆。

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海港城指出，一直致力在商戶組合及概念設計方面推陳出新，而近期正引入多個時尚美妝品牌及特色海景餐廳，以滿足不同顧客群的需求和喜好。另外，場內不少品牌亦正搬遷擴充，共20個國際著名和新興人氣品牌會以全新概念及旗艦店登場，包括Hermès、Lululemon、Thom Browne、Christian Louboutin、KILIAN Paris、Emporio Armani、AMOREPACIFIC、Fila Kids、Cole Haan、Qeelin，以及POMELLATO等品牌。當中8間已經營業，部分亦將於4、5月陸續開業。

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責任編輯：蘇穎琪

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