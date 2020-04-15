石油需求今年料急挫930萬桶 史上最大跌幅

主要產油國日前達成減協議，刺激油價大升。不過，新冠肺炎疫情持續，恐怕未能抵銷疫情對需求造成的衝擊。國際能源署（IEA）估計，今年石油需求減少每日930萬桶，約佔全球供應9%，為史上最大跌幅。

紐約期油再次跌穿20美元，最新報19.66美元，跌0.45美元或2.24%。布蘭特期油則報28.40美元，大跌逾4%或1.2美元。

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IEA周三（13日）發表月報稱，187個國家和地區為應對疫情，實施封鎖措施，限制數十億人流動，衝擊能源需求。即使下半年放寬旅遊限制，今年全球石油需求亦會大減，近十年的石油需求增長全數蒸發。

報告指出，4月需求大受衝擊，按年大減每日2,900萬桶，燃料使用量將收縮近3分1，重回1995年水平。

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石油輸出國組織與盟友（OPEC+）早前達成減產協議，但需求下降超過的減產量，石油儲備可能會飽和。

IEA預計，OPEC+達成減產協議後，5月的石油產量仍料破紀錄減少每日1,200萬桶；第二季度石油需求按年減少每日2,310萬桶。

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IEA續稱，目前沒有可行的減產協議能進一步削減更多供應，以抵銷短期需求大減。OPEC+與二十國集團（G20）達成產量協議，也不會立即令市場回復正常。

IEA表示，即使下半年經濟開始復甦，但能源市場料需時恢復平衡，12月需求仍按年減少每日270萬桶。惟減產協議始終有利石油工業和能源市場，擺脫了比目前更為嚴峻的狀況。

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