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【美國派錢】民主黨人倡每月派一萬五 支援低收入者

環球經濟金融 17:58 2020/04/15

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新冠肺炎疫情令美國失業率飆升，美國民主黨人建議向低收入的民眾每月發放2,000美元（約1.56萬港元）的現金，更建議措施最少維持半年。

美國的新冠肺炎疫情持續，失業率亦因應疫情而大幅上升。美國政府早前宣布向成年民眾發放1,000美元現金應急。但退出美國民主黨總統提名初選的參議員桑德斯等民主黨人則向國會提交議案，建議向低收入的民眾每月發放2,000美元（約1.56萬港元）的現金，更建議措施最少維持半年。

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美國多州實施居家令限制民眾外出，嚴重威脅經濟，更導致失業率飆升。美國自3月中以來，已有1,600萬美國人首次申領失業救濟金。

美國民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）、眾議員瑞安（Tim Ryan）及卡納（Ro Khanna）則向國會提出《the Emergency Money for the People Act》法案，向年滿16歲、年均收入不足13萬美元的民眾，每月派發2,000美元。他們更建議向符合資格的家庭，向每名兒童發放500美元津貼

他們建議最少派錢6個月，直至失業率回落至疫情爆發前水平。另外，政府可通過直接轉賬、發放支票或經手機應用程式支付。

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瑞安表示，數以百萬計的美國人每周都在申請失業救濟金，他認爲應支援辛勤工作的低收入家庭。而卡納則認為政府一次過發放現金無法完全應付危機，建議政府要持續注入現金支援民眾，讓民眾可做好準備重返工作崗位。

另外，美國政府計劃於下周起郵寄首批經濟刺激計劃的支票。每周可寄出約500萬張紙質支票，料需20周才能向全數民眾發放。

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