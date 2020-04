【美國疫情】特朗普復興經濟無望？哈佛：社交隔離至2022年

▲ 美國總統特朗普令經濟火箭式的計劃可能落空,因哈佛大學公共衛生學院研究指出,美國或需繼續採取社交隔離措施至2022年。

新冠肺炎疫情演變成全球大流行,各國實施封關、社交隔離措施,重創全球經濟,美國更成為疫情重災區,當地時間周二的單日死亡人數再破紀錄達2200人,累計28,300人死亡。即使如此,美國總統特朗普急於令經濟在5月火箭式反彈之心,仍堅定如初,美國多個州分也計劃解禁,但哈佛大學公共衛生學院研究指,美國或需繼續採取社交隔離措施至2022年,及後仍要保持警惕,因病毒很可能在2024年重臨。

哈佛大學研究團隊在學術期刊《科學》上發表的研究顯示,參考韓國和新加坡的例子,有效的社交距離有助追踪病患的密切接觸者以及傳播鏈,以減輕醫療系統的負擔;又指出:

「除非醫療系統中重症監護能力和資源大幅提高,或治療方法、疫苗已面世,不然美國或需間歇性實施隔離措施至2022年。」

(Intermittent distancing may be required into 2022 unless critical care capacity is increased substantially or a treatment or vaccine becomes available)

研究承認,延長隔離措施很可能對經濟、社會和教育帶來嚴重的負面影響,但研究同時提醒,即使看似成功消滅病毒後,仍應保持警惕,因病毒很可能在2024年重臨。

現時全球確診數字突破200萬,超過124,000人死亡。世界衛生組織(WHO)警告目前全球疫情未見頂,各國不容掉以輕心。