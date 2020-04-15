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【美國疫情】特朗普復興經濟無望？哈佛：社交隔離至2022年

環球社會熱點 17:56 2020/04/15

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美國總統特朗普令經濟火箭式的計劃可能落空，因哈佛大學公共衛生學院研究指出，美國或需繼續採取社交隔離措施至2022年。

新冠肺炎疫情演變成全球大流行，各國實施封關、社交隔離措施，重創全球經濟，美國更成為疫情重災區，當地時間周二的單日死亡人數再破紀錄達2200人，累計28,300人死亡。即使如此，美國總統特朗普急於令經濟在5月火箭式反彈之心，仍堅定如初，美國多個州分也計劃解禁，但哈佛大學公共衛生學院研究指，美國或需繼續採取社交隔離措施至2022年，及後仍要保持警惕，因病毒很可能在2024年重臨。

【美國疫情】特朗普:經濟將似火箭反彈 以悼念逝者

【美國疫情】美媒揭特朗普為復工復產想群體免疫 遭專家警告作罷

哈佛大學研究團隊在學術期刊《科學》上發表的研究顯示，參考韓國和新加坡的例子，有效的社交距離有助追踪病患的密切接觸者以及傳播鏈，以減輕醫療系統的負擔；又指出：

「除非醫療系統中重症監護能力和資源大幅提高，或治療方法、疫苗已面世，不然美國或需間歇性實施隔離措施至2022年。」

（Intermittent distancing may be required into 2022 unless critical care capacity is increased substantially or a treatment or vaccine becomes available）

研究承認，延長隔離措施很可能對經濟、社會和教育帶來嚴重的負面影響，但研究同時提醒，即使看似成功消滅病毒後，仍應保持警惕，因病毒很可能在2024年重臨。

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【美國疫情】不信特朗普？多州自訂復工復市計劃

【美國疫情】美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控

現時全球確診數字突破200萬，超過124,000人死亡。世界衛生組織（WHO）警告目前全球疫情未見頂，各國不容掉以輕心。

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