長江生命科技分銷快速檢測試劑盒　10分鐘可驗證新冠病毒抗體

▲ 長江生命科技公布，已取得新加坡的Biolidics Limited的COVID-19血清學試劑盒香港分銷權。

長江生命科技 （00775） 宣佈，已與新加坡的醫療技術公司Biolidics Limited簽訂分銷協議，在香港分銷新冠肺炎（COVID-19）血清學試劑盒的分銷權。該試劑盒已取得新加坡衞生科學局的臨時認可，將在新加坡用作進行COVID-19測試。

Biolidics的快速檢測試劑盒可於10分鐘內偵測血清、血漿或全血樣本中之SARS-CoV-2 IgM及IgG抗體，與新冠肺炎臨床診斷進行驗證比較之準確度逾95%。

有效防止隱形患者在社區內傳播病毒

長江生命科技副總裁及科學總監杜健明表示，在無法進行大規模RT-PCR測試或在未能長時間等候測試結果之情況下，Biolidics快速檢測試劑盒是一項適時適當之選擇，能在短時間內識別及隔離對新冠肺炎抗體呈陽性的患者，以便於等候RT-PCR確認試驗結果之同時，有效防止隱形患者在社區內傳播病毒。

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