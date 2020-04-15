【美國經濟】百年老店J.C.Penney研申請破產 市前急跌15%

▲ 路透社報道，JCPenney正考慮申請破產，但未有最終決定。

新型冠狀病毒疫情肆虐美國，廣泛地區停工禁足，零售業陷冰河時期，有過百年歷史的美國百貨公司J.C.Penney（美：JCP）據報已支持不住，恐無力償還貸款，正研究申請破產保護，但未有最終決定。消息累J.C.Penney股價市前急跌15%。

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路透社引述消息報道，J.C.Penney雖仍有現金支持多數個月，但財政狀況已變得不可持續，加上債項到期日迫近，集團正探討不同出路，申請破產是可能方案之一。

疫情下零售市道疲弱，集團擔心800多間門市關閉多時後即使重開，生意人流亦恐萎縮。不過，消息人士強調未有最後決定，仍希望能與債權人磋商，尋找破產以外的出路。

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J.C.Penney今年初曾請求債主接受推遲還款，以爭取時間改善業務，轉攻網店，但不成功。集團回應查詢時指，自2019年中已積極與債權人溝通，強化財政情況，有關討論如今更顯重要，因疫情對經營構成前所未有挑戰。

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