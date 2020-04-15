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【疫市營商】旅遊銷售轉弱　KKday攻海外「手信」吸客

商業 17:33 2020/04/15

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KKday在疫情下推出多項新產品吸客。（KKday Facebook截圖）

新冠肺炎席捲全球，旅遊業受重挫。不少從事旅遊相關行業，即時轉推其他產品，以求在疫市中生存空間。KKday香港區總經理李靜茵表示，自去年下半年起研究更多本地產品。雖然疫情使今年首季銷售額按年錄雙位數字跌幅，但隨着新產品推出後，跌幅逐步收窄。

【疫市營商】在家抗疫整蛋糕　烘焙店食材被購光生意急增逾2成

李靜茵指：「旅行不一定坐飛機或郵輪，港人玩香港都可以是旅行。」所以KKday一直一邊摸索適合港人的在地遊，一邊增聘相關人才，籌備本地團隊。最後截至農曆新年前完成，並陸續推出不同類型的本地產品。疫情全球大流行下，本港對多國發出紅色外遊警示，加速推出本地及其他衍生產品，如綫上興趣班及海外手信等。

春季新氣象　OREO新粉紅包裝推櫻花口味

李直言，輕食手信的反應非常好，即使是部份在香港較新的品牌亦有不錯的銷情。未來亦會繼續推廣更多，如台灣滷肉飯、鹽酥雞、火鍋湯底等產品。惟新服務和產品的單價，始終較海外旅行產品低，今年首季仍按年錄得雙位數字的跌幅。不過，她指新產品由2月起有3倍增長，令跌幅收窄了約10%，對於團隊而言是一個鼓勵。

外遊無需隔離+海外政策配合　隨時重推推外產品

與此同時，李靜茵表示，仍會與其他地區的分公司緊密聯繫，隨時準備海外旅行復甦。她稱，只要從海外回港不用隔離、當地入境政策又能配合，將提供多款及深度的旅遊產品。而她期望7至8月能夠銷售海外產品。

【疫市營商】獲業主以1元出租鋪位　「香港抗疫站」1元賣抗疫物資

記者：馬意文

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