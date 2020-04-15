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【疫市營商】港人留家煮食　家電銷量升2成增入貨

商業 17:55 2020/04/15

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有售賣電器的公司指，疫情期間家電銷量上升，特別是煮食相關產品。（JC Shop及Blue Sky Mall網站圖片）

新冠肺炎疫情持續，不少港人減少外出用膳，改為留家煮食，令小型家電產品受惠。有售賣電器的公司指，疫情期間家電銷量上升，特別是煮食相關產品。

【疫市營商】在家抗疫整蛋糕　烘焙店食材被購光生意急增逾2成

精思國際集團聯合創辦人莊天頌表示，旗下潮流產品專門店JC Shop，所有DIY家電都錄得20%升幅，屬抗疫產品以外，表現最好的類別。當中以煮食、美容相關的家電產品最受歡迎，相信與消費者留家煮食、美容院停業有關，而小朋友的遊戲產品亦見升幅，因他們現時大多留家消閒。他又指，JC shop亦有與供應商商討增加入貨及優惠等，冀進一步催谷銷情。疫情令不少港人轉為網購產品，他補充，線上整體生意逆市增4成。

【全球大流行】民眾留家避疫　拼圖遊戲銷量大增

主打家庭用品及電器的Blue Sky Mall，提供自家品牌HARROW及LOHAS，透過HKTVmall平台售賣。其負責人之一游小姐透露，家電銷量較疫情前升2成，近日以氣炸鍋及吸塵機較受歡迎，以中價家電最暢銷，價格太低顧客反而會擔心質量。

至於抗疫大熱的空氣清新機，她表示，疫情剛開始時「搶到斷市」，現時市面上空氣清新機的貨源增加，令銷量有所回落。她又指，部分熱賣產品已向廠商增加入貨，「之前只訂3,000件貨品，現時多訂1,000件」。

【疫市營商】網店生意按年升10%   靠買家留言擴客源

責任編輯：朱悅瀅

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