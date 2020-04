Burger King新西蘭加盟商破產 　中國區回應I‘m fine thank you

▲ 疫情全球蔓延下,新西蘭進入封鎖,當地83家Burger King暫停營業,新西蘭加盟商宣布破產。

新冠肺炎疫情全球蔓延的影響正擴大,連鎖快餐品牌Burger King新西蘭公司4月14日宣布破產,市場擔憂會引發連鎖反應。Burger King中國公司回應「I‘m fine thank you and you?」,並稱新西蘭公司為加盟商,且各地加盟企業的業務均獨立,新西蘭公司破產,暫對Burger King母公司Restaurant Brands International(RBI)沒有影響。

香港目前僅有2間Burger King分店,分別位於香港國際機場一號客運大樓及山頂凌霄閣。

目前Burger King中國門店超過1300家,據內地媒體報道,Burger King中國公司透露,疫情發生初期,Burger King中國業務受打擊,隨疫情穩定,目前業績已恢復至疫情前的水平,且在疫情爆發後新開5家門店。由於受疫情影響,今年開新店的計劃在調整中。Burger King(中國)的營運方為土耳其公司TAB Food Investments,是RBI全球最大加盟商。

擬全球每年新開1400家門店

Burger King母公司RBI去年5月份宣布,未來十年的擴張計劃旗下3個餐飲品牌包括Burger King、咖啡品牌Tim Hortons及炸雞品牌Popeyes,8至10年內全球門店總數從2.6萬拓展至4萬家。換言之,RBI擬每年新開1400家門店。

Burger King去年全球新開約1000家門店,全球門店按年增長10%至11500家。新西蘭的83家店,佔全球門店總數僅為0.72%。當下Burger King新西蘭公司能否生存,恢復營業,將取決於是否有新買家接盤。

