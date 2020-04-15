【零售寒冬】莎莎上季港澳同店銷售大跌60％　未來續關本港分店

連鎖化粧品零售商莎莎國際 （00178）上季業績受新冠肺炎疫情重擊。莎莎收市後公布截至今年3月底止3個月營業額為8.92億元，按年下跌56.5%。期內，港澳區零售及批發營業額按年下跌62%，同店銷售則下降59.6%，主要由於內地客的交易宗數急跌80.8%，雖然本地客按年上升4.1%，但整體交易宗數仍然錄得 43.4%跌幅。而本地客及內地客的每宗交易平均金額則分別下跌19.9%及上升2.8%，惟顧客組合的比例轉變，本地客每宗交易平均金額較小但交易宗數變為佔大多數，故整體每宗交易平均金額下跌34.6%。

莎莎續指，由於香港及澳門特區政府實施多項限制人流進出口措施，以控制新型冠狀病毒傳播，令內地旅客人數大跌，拖累第四季度內地客的交易宗數急劇下降。此外，由於澳門特區賭場停業兩星期、香港特區部分邊境鐵路站關閉，以及業務需求大減，部分店舖亦於1月底開始短期暫停營業或縮短營業時間，以減低集團的店舖營運成本，也是銷售下降的原因之一。

集團預期嚴峻的經營環境將會持續，集團將繼續加強各項減省整體成本措施，以維持競爭力和減少虧損，並盡最大努力保障員工的生計。集團已於本財政年度下半年關閉9間店舖，以節省租金開支，未來將繼續縮減香港特區的店舖網絡，以及向未約滿的業主尋求短期租金減免。此外，集團亦已大幅刪減各部門的非必要及非生產性開支，並精簡人手部署，採取減薪及放無薪假等短期節流措施，務求降低營運成本。

由於現時以本地客的銷售貢獻為主，集團將繼續調整產品組合，以迎合本地顧客對防疫用品及其他美粧產品的需求。為保存現金水平和控制產品過期的風險，集團將繼續嚴格控制存貨水平，淘汰銷售表現欠佳或存貨過多的產品。自去年下旬開始，集團已進一步降低存貨水平，現金水平仍然足以應付其現時業務需要。

新冠疫情重創中港零售市道，較早前I.T （00999）、周大福（01929）、UNIQLO母公司迅銷（06288）及內地吉野家營運商合興（00047）都相繼發布盈利警告。

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