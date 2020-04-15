  • 25°C
香港時間 : 2020415日 (三) 18:04
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:星級理財

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港產口罩】Oxyair Mask 今起一連5日預售　每天派2次籌（附派籌App下載連結）

環球政經 17:37 2020/04/15

分享：

港產口罩品牌Oxyair Mask今日開始至4 月 19 日（周日）以The GULU app 進行抽籤購買，首階段會先試行 5 天，其後會檢討流程。每天派 2 次籌，每日早上 9 時 30 分，及傍晚 6 時 30 分，每次抽籤有 1,000 個名額，共派 10,000 個籌。

相關文章：【港產口罩大比拼】HKTVmall Vs C.A. Mask Vs Oxyair Mask HK

相關文章：【港產口罩】HKTVmall口罩今起抽籤購買　每盒30個售65元（內附登記網址）

Oxyair Mask推出 50 個裝成人口罩、30 個裝兒童口罩、5 個輕便裝成人口罩及 5 個輕便裝兒童口罩。Oxyair Mask 指已獲 Level 2 級數證書，VFE/BFE/PFE >99%。報告可透過下方 QR code 查閱。

成人口罩每盒 50 個，首批優惠價 $95﹔兒童口罩每盒 30 個 ，首批優惠價 $60。此價格只限首批優惠價。 值得留意是，Oxyair Mask在Facebook公布，因獨立包裝器材出現問題，開售的首批口罩，將不會有獨立包裝。

口罩設有限購，頭 10 次抽籤，每人限購1盒，若成功購買的人士會進入「保護區」，暫不能購買口罩。系統會以電話號碼和機身號碼來鎖定進入「保護區」，時間視乎已購買的口罩數量而定，最短1星期，最長4星期。

Oxyair Mask會另外開放兩個渠道供醫護及長者購買，名額20,000個，以Google form 登記購買。需登記資料包括：姓名、電話、電郵，如要派件要填寫收件地址，最後要上載醫護人員卡或長者咭，以核實身份。

The Gulu App下載位置：iOS / Android

疫情 THE GULU 口罩

上一篇文章

【iMoney Cafe之孫子市法】99%的衝擊 股市頂得住?

下一篇文章

【大行報告】大摩力薦三大高息穩定金融股　政策風險極低唔怕煞停派息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

特朗普轟世衛令無數人喪生　美國將暫停資助
特朗普轟世衛令無數人喪生　美國將暫停資助
【青姐話】A股勁搶 FO 港股YES or NO？
【青姐話】A股勁搶 FO 港股YES or NO？
【口罩抽籤】網民批港視口罩無鐵線　王維基親自現身回應
【口罩抽籤】網民批港視口罩無鐵線　王維基親自現身回應
復甦勝預期　阿里破200元無難度
復甦勝預期　阿里破200元無難度
【二手蝕讓潮】買樓3年蝕三成　業主慘輸近400萬
【二手蝕讓潮】買樓3年蝕三成　業主慘輸近400萬
噴霧消毒劑好方便？K. Kwong：冇必要唔好用
噴霧消毒劑好方便？K. Kwong：冇必要唔好用