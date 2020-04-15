【港產口罩】Oxyair Mask 今起一連5日預售　每天派2次籌（附派籌App下載連結）

港產口罩品牌Oxyair Mask今日開始至4 月 19 日（周日）以The GULU app 進行抽籤購買，首階段會先試行 5 天，其後會檢討流程。每天派 2 次籌，每日早上 9 時 30 分，及傍晚 6 時 30 分，每次抽籤有 1,000 個名額，共派 10,000 個籌。

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Oxyair Mask推出 50 個裝成人口罩、30 個裝兒童口罩、5 個輕便裝成人口罩及 5 個輕便裝兒童口罩。Oxyair Mask 指已獲 Level 2 級數證書，VFE/BFE/PFE >99%。報告可透過下方 QR code 查閱。

成人口罩每盒 50 個，首批優惠價 $95﹔兒童口罩每盒 30 個 ，首批優惠價 $60。此價格只限首批優惠價。 值得留意是，Oxyair Mask在Facebook公布，因獨立包裝器材出現問題，開售的首批口罩，將不會有獨立包裝。

口罩設有限購，頭 10 次抽籤，每人限購1盒，若成功購買的人士會進入「保護區」，暫不能購買口罩。系統會以電話號碼和機身號碼來鎖定進入「保護區」，時間視乎已購買的口罩數量而定，最短1星期，最長4星期。

Oxyair Mask會另外開放兩個渠道供醫護及長者購買，名額20,000個，以Google form 登記購買。需登記資料包括：姓名、電話、電郵，如要派件要填寫收件地址，最後要上載醫護人員卡或長者咭，以核實身份。