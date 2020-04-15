留家抗疫有咩做？　一齊睇Lady Gaga策劃的抗疫演唱會（內附詳情）

新冠肺炎肆虐，不同專家亦建議減少人群新冠肺炎肆虐，不同專家亦建議減少人群聚集。最近有不少藝人都免費公開演會，而最觸目的一定是由世界衛生組織（WHO）及全球公民（Global Citizen）於18日所合辦的「One World: Together At Home」，因當中更包括Lady Gaga，還有更多被受觸目的藝人值得追看，讓大家安心留在家中。而是次慈善音樂會亦由Lady Gaga安排和策劃，有過百藝人參與，而香港代表更有陳奕迅和張學友！

是次將由《今夜秀》主持人Jimmy Fallon、《Jimmy Kimmel現場秀》主持人Jimmy Kimmel、《Stephen Colbert深夜秀》主持人Stephen Colbert聯合主持這次特別節目。網播將顯示，面對COVID-19的威脅，鼓勵和支持勇敢的前線醫務人員從事救死扶傷工作。除了有嘉賓助陣外，特別網播節目還將播放全球各地其他藝術家的表演以及全世界醫務人員的英雄事蹟。詳情如下：