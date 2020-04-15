【iMoney抗疫】留家抗疫有咩做？ 一齊睇Lady Gaga策劃的抗疫演唱會（內附詳情）
新冠肺炎肆虐，不同專家亦建議減少人群新冠肺炎肆虐，不同專家亦建議減少人群聚集。最近有不少藝人都免費公開演會，而最觸目的一定是由世界衛生組織（WHO）及全球公民（Global Citizen）於18日所合辦的「One World: Together At Home」，因當中更包括Lady Gaga，還有更多被受觸目的藝人值得追看，讓大家安心留在家中。而是次慈善音樂會亦由Lady Gaga安排和策劃，有過百藝人參與，而香港代表更有陳奕迅和張學友！
音樂串流平台 JOOX 將於 4 月 19 日在香港和澳門、印尼等地呈獻這個特備音樂節目「One World: Together At Home」，香港和澳門的讀者如有興趣，可以在 4 月 19 日凌晨2 時至上午8 時，在 JOOX上欣賞六小時線上特備音樂節目，亦會有兩小時的特備廣播節目緊隨其後。
是次將由《今夜秀》主持人Jimmy Fallon、《Jimmy Kimmel現場秀》主持人Jimmy Kimmel、《Stephen Colbert深夜秀》主持人Stephen Colbert聯合主持這次特別節目。網播將顯示，面對COVID-19的威脅，鼓勵和支持勇敢的前線醫務人員從事救死扶傷工作。除了有嘉賓助陣外，特別網播節目還將播放全球各地其他藝術家的表演以及全世界醫務人員的英雄事蹟。詳情如下：
日期：4月18日，周六（香港時間為周日4月19日，上午8時）
時間：北美太平洋時間下午5:00/北美東部時間晚上8:00/格林威治時間00:00
收看頻道及媒體：
- 在美國廣播公司（ABC）、美國全國廣播公司（ NBC）、維亞康姆哥倫比亞傳媒電視網（ViacomCBS Networks）、iHeartMedia和貝爾媒體網絡以及加拿大一些平台上直播。
- 在國際上，英國廣播公司（BBC）一台將於2020年4月19日（週日）播放這一節目。 beIN媒體集團、MultiChoice集團和RTE等國際廣播公司也將播放該特別節目。
其他全球平台上：
阿里巴巴、亞馬遜黃金視頻、蘋果、臉書、Instagram、LiveXLive、騰訊、騰訊音樂娛樂集團、TIDAL、TuneIn、Twitch、推特、雅虎和YouTube等平台提供長達數小時的特別節目。
關於如何收看節目和採取行動，可到其網站作登記。
下述人士將參加這次特別節目：
Alanis Morissette、Andrea Bocelli、Billie Eilish、Billie Joe Armstrong of Green Day、Burna Boy、Chris Martin、David Beckham、Eddie Vedder、 Elton John、FINNEAS、Idris和Sabrina Elba、J Balvin、John Legend、Kacey Musgraves、Keith Urban、Kerry Washington、郎朗、Lizzo、Maluma、Paul McCartney、Priyanka Chopra Jonas、Shah Rukh Khan和Stevie Wonder。