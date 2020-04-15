【新冠肺炎】飯聚無期？　哈佛研究指社會隔離措施或需保留至2022年

新冠肺炎疫情持續，全球確診個案已突破200萬宗，多國採取社區隔離、封城等措施阻止疫情蔓延。惟哈佛大學公共衛生學院研究人員表示，除非研發出疫苗或有效療法，否則社區隔離或需斷斷續續實施直至2022年。

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研究刊於期刊《Science》，研究人員表示，如果取消現有的社區隔離限制，將會迎來第2波的高峰，疫情也有機會比現時更嚴重。

他們又指，不少國家都採取了社區隔離、關閉學校和工作場所，限制聚會人數等措施，減低疫情高峰期的嚴重程度，以及減低醫療系統的壓力和有更多時間研發有效療法和疫苗。但若一直案未能研發成功，社區隔離或需斷斷續續實施直至2022年，避免醫療系統超負荷。

研究團隊也明白，長期實施社區隔離政策，對經濟、社會、教育都會造成嚴重影響，所以建議應思考目前有何可行措施，例如增加深切治療病房的容量、尋找治療方法以減低對深切治療需求等。

疫情視乎人體免疫力持續時間

一般而言，染疫痊癒後人體會產生會對該病毒的免疫力，但現時未能確定人體的新冠肺炎的免疫時間有多長。研究團隊假設，若人類對新冠病毒的免疫力屬永久，在疫情大爆發後，病毒可能會消失5年或以上。若人類對新冠病毒的免疫力的持續時間較短，大約40周，病毒便有機會在未來5年間，每年、每兩年或以零星爆發的形式出現。