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【在家工作】人人都可變廚神、設計師！線上學習平台有咩揀？

科技 19:30 2020/04/15

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Work From Home情況下，想習成廚神Gordon Ramsay廚藝？或者可以靠線上學習平台如MasterClass、Patreon、YouTube等進修！

地獄廚神Gordon Ramsay旗下的3間餐廳Maze Grill、Bread Street Kitchen & Bar及London House的香港分店，雖然在疫情下宣布結業，不過如果想在家期間向Gordon Ramsay，或者其他名廚學煮，還可以靠其他線上學習平台如MasterClass、Patreon、YouTube等進修廚藝！

其中主打名人講師授課的MasterClass，就有涵蓋各行各業的課程，想學做廚神、設計師、電影製作人、品酒師，可以向平台上的講師取經。

MasterClass的講師陣容之中，除了有Gordon Ramsay「教煮」，還有著名美國導演兼監製、編劇的Martin Scorsese教拍片、剪接，國際暢銷書《達文西密碼》作者Dan Brown教寫作，以及化妝品牌Bobbi Brown創辦人親身教化妝、Marc Jacobs教授時裝設計等。

在收費形式方面，MasterClass最近推出了「買一送一」的限定優惠，以180美元（約1,395港元）可獲兩人共享一年All-Access Pass會藉。All-Access Pass可瀏覽平台上所有行業類型教學，包括：烹飪藝術、電影電視、音樂及娛樂、寫作、運動及遊戲、設計攝影及時裝、商業政治及社會、科學與科技和生活。有關詳情的條款須以官網作準按此瀏覽MasterClass官網

Patreon

由創作人募資的平台「Patreon」上亦有不同的繪畫、遊戲、音樂、影片創作者，創作者亦可設定付費機制。如本地專門教授西餐烹調技巧的「Le Boule Chef」亦有開設Patreon頻道，分享食譜及文章教學等；以及其他頻道美術教育及繪畫教學、拍片教學，甚至專門製作電視歷史紀錄片的頻道Epic History TV等。

明星廚師YouTube頻道

英國明星廚師Jamie Oliver的YouTube頻道上，就有教煮各類菜式包括傳統西班牙海鮮飯Seafood Paella、印度雞肉香飯Chicken Biryani、常見的意粉款式等。其7歲兒子Buddy Oliver日前亦有在其YouTube展露廚藝，推出「COOKING WITH KIDS | #KitchenBuddies」影片系列！

日本明星廚師寺田弘行則主打壽司、日式料理教學，他更曾經把巨無霸、炸雞、Dunkin Donuts的冬甩等製成壽司。

Gordon Ramsay亦在其YouTube頻道上，收錄了不少他在電視節目的煮食教學、快速食譜。

責任編輯：張寶燕

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