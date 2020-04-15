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【斷供世衛】中國呼籲特朗普履行責任　稱將會繼續支持世衛

環球政經 18:00 2020/04/15

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中國批評美國總統特朗普（Donald Trump）暫時停止向世界衛生組織（WHO）提供資金的舉動，並承諾會支持世界衛生組織（WHO）。

相關文章：美國停止資助世衛　特朗普：需審視世衛責任

相關文章：特朗普轟世衛令無數人喪生　美國將暫停資助

特朗普周二(14日)表示，他下令對世衛「斷供」，原因是他認為世衛對中國提供新型冠狀病毒的消息信以為真，未能分享有關病毒大流行的信息。他指出，美國在一月疫情爆發初期，已經對中國實施旅遊限制，但世衛質疑該措施，是置政治正確於拯救生命的措施之上；世衛反對向中國及其他國家實施旅遊限制，是災難性的決定，錯失提早控制疫情的機會，令疫情全球大爆發。

目前，世界衛生組織（WHO）向成員國收取的會費中，美國佔單一國家的最大的比例（22%），其次是中國（12%）和日本（8.6%)。

中國外交部發言人趙立建，在星期三的北京簡報會上說，中國對該決定「嚴重關注」，並呼籲美國履行其責任。他又指：「美國的這一決定將削弱世衛組織的能力，並破壞國際合作。中國將一如既往地支持世衛組織，在國際公共衛生和全球對抗流行病中發揮重要作用。」

撰文 : 黎以芳

中國外交部 北京 疫情 外交 政治 美國 冠狀病毒 世界衞生組織 特朗普 中國
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