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【科技抗疫】Google更新Wear OS　增洗手提醒功能

科技 18:00 2020/04/15

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Google日前發布Wear OS 5.4.0的更新，並宣布在其智能手錶裝置中的Clock時鐘應用程式，加入全新功能。

新冠肺炎全球肆虐，為了抗疫，市民都應勤洗手避免傳播細菌和病毒。除了可以跟隨麥兜唱著「20秒洗手歌」外，Google近日為了加強用家時常洗手的意識，特意在剛推出的Wear OS 5.4.0更新中，加入了定時洗手提醒功能，還會替用家計算洗手時間。

>>>【齊心抗疫】FindDoc與GOGOVAN合作推出新冠肺炎視像問診及檢測速遞服務

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Google日前發布Wear OS 5.4.0的更新，並宣布在其智能手錶裝置中的Clock時鐘應用程式，加入全新功能，包括每三小時提醒使用者要洗手，而且在洗手之前，手錶錶面亦會顯示「使用肥皂」的字樣，避免用家只使用酒精搓手液和清水洗手。

除此之外，該程式更會在用家洗手的時候，提供40秒鐘的洗手計時器，藉此勸喻用家保持手部清潔與消毒。現時Google智能手錶用家可以直接透過Google Play Store下載新版時鐘應用程式，並安裝更新。

該程式更會在用家洗手的時候，提供40秒鐘的洗手計時器，藉此勸喻用家保持手部清潔與消毒。（網上圖片）

事實上，Google在是次疫情爆發後，亦曾多次推出新功能及協助，如投放8億美元（約62億港元）支援抗疫，和供應商合作生產醫療用品，以及宣傳防疫資訊和資助小企業等。上周亦宣布與蘋果（Apple）聯手合作，研發「新冠肺炎接觸史追蹤技術」功能，預計5月推出應用程式介面，為衛生機構提供平台，追蹤疫情。

>>>【新冠肺炎】Andriod手機藉Google追蹤疫情　國產機除外

責任編輯：曾曉汶

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