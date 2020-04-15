【美國救市】施羅德：直升機撒錢較發債更吸引　但需提防通脹加劇

▲ 「直升機撒錢」背後的理論，乃現代貨幣理論 (MMT) ，與央行印鈔購買金融資產的量化寬鬆政策不同

環球經濟勢陷入倒退格局，外界熱議各國央行是否應採「直升機撒錢」方法振興經濟。施羅德投資首席經濟師及策略師Keith Wade近日發文，提醒「直升機撒錢」有機會令財政秩序失衡，繼而可能使投資者為通脹加劇感到憂慮，連帶股票市盈率估值亦將受負面影響，不利風險資產表現。

「直升機撒錢」背後的理論，乃現代貨幣理論 （Modern monetary theory，簡稱MMT） 。與央行印鈔購買金融資產的量化寬鬆政策（QE）不同，現代貨幣理論主張政府創造貨幣，以直接支持公共開支和減免稅收，並使相關資金直接流入到經濟體系當中。

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Wade表示，2008年金融海嘯後，不少經濟體系的政府債務已相當之高，而隨著疫情爆發，各國政府借貸將見上升，進一步為公共財政構成巨大的壓力，形容在這種環境下，通過發鈔支持經濟開支將比發行債券更為吸引。

憂破壞追溯財政責任的根基

他形容，「直升機撒錢」在能夠更快地刺激需求，並避免像量化寬鬆手段般，傾斜資本較宏厚市場持份者。但Wade同時強調，由於「直升機撒錢」對經濟活動的影響更為密切，故可能會帶來更高的通脹，且一旦採用「直升機撒錢」手段，政府將不會像發行債券般，需要在特定期限內還債，變相「無需承擔任何未來責任，因而破壞追溯財政責任的根基」。

因此，Wade稱除非各國在「直升機撒錢」時，設指定上限金額並只視該手段為「臨時對策」，否則已發展經濟體系或招致國債評級下降，和利率成本上漲的後果。

他補充，若財政秩序因而失衡，「直升機撒錢」或使投資者為通脹加劇感到憂慮，皆因價格上揚時，投資者將希望獲取額外補償，使債息顯著向上，繼而拖累市盈率將下降，「像股票這類風險資產將受到負面影響」。

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