【海洋公園命運？】德國動物園列死亡清單 動物食同伴求生

▲ 德國有動物園負責人表示最惡劣的情況，會考慮宰殺園內的動物餵給其他動物

受新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情影響下，香港有43年歷史的海洋公園在疫情下損失7億，頻臨破產邊緣，本周五會向立法會財委會申請54億元「救亡」，不然下月海洋公園將成歷史，屆時將有2000人失業，7500隻動物無家可歸。無獨有偶，外國動物園在封城抗疫期間亦顯得冷清，更有多個動物園陷入財困。有動物園負責人表示最惡劣的情況，會考慮宰殺園內的動物餵給其他動物，又指已經列好動物的死亡清單。

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英國廣播公司（BBC）早前報道， 疫情下，德國有多個動物園都面對經營困難，連動物碗中的食物都受到威脅。德國北部的動物園Neumünster Zoo負責人Verena Kaspari承認，有些動物可能很快就要被餵給自己的同伴，並表示園方已列出宰殺清單。

哪些動物最高危？如每天需要大量鮮魚的海豹和企鵝，動物園難以負擔其膳食。Verena Kaspari表示，犧牲部分動物以換取其他動物繼續生存是令人非常不愉快、萬不得已的做法，預期讓動物挨餓，不如讓牠們安樂死，甚至不諱言：

「在最惡劣的情況下，我們將不得不將園內某些動物餵給其他動物。」

（At the worst, we would have to feed some of the animals to others.）

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人們居家抗疫都悶得不行，沒有遊客探訪的動物也沒什麼兩樣。負責人坦言，猩猩、鸚鵡等動物比較喜歡看人類來來往往，這段時間會因想念遊客而悶悶不樂。

柏林有動物園內有一對剛出生的熊貓，不想遊客因社交隔離措施錯過小熊貓寶貴的成長瞬間，正考慮進行facebook直播活寶的生活點滴。

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受疫情影響，據報德國多間動物園已陷入財困，呼籲各界慷慨捐款。截至香港時間5月12日，德國累計確診數字達172,576，7,661人死亡。

記者：葉芷樺

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