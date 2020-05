【海洋公園命運？】德國動物園列死亡清單 動物食同伴求生

▲ 德國有動物園負責人表示最惡劣的情況,會考慮宰殺園內的動物餵給其他動物

受新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情影響下,香港有43年歷史的海洋公園在疫情下損失7億,頻臨破產邊緣,本周五會向立法會財委會申請54億元「救亡」,不然下月海洋公園將成歷史,屆時將有2000人失業,7500隻動物無家可歸。無獨有偶,外國動物園在封城抗疫期間亦顯得冷清,更有多個動物園陷入財困。有動物園負責人表示最惡劣的情況,會考慮宰殺園內的動物餵給其他動物,又指已經列好動物的死亡清單。

英國廣播公司(BBC)早前報道, 疫情下,德國有多個動物園都面對經營困難,連動物碗中的食物都受到威脅。德國北部的動物園Neumünster Zoo負責人Verena Kaspari承認,有些動物可能很快就要被餵給自己的同伴,並表示園方已列出宰殺清單。

哪些動物最高危?如每天需要大量鮮魚的海豹和企鵝,動物園難以負擔其膳食。Verena Kaspari表示,犧牲部分動物以換取其他動物繼續生存是令人非常不愉快、萬不得已的做法,預期讓動物挨餓,不如讓牠們安樂死,甚至不諱言:

「在最惡劣的情況下,我們將不得不將園內某些動物餵給其他動物。」

(At the worst, we would have to feed some of the animals to others.)

人們居家抗疫都悶得不行,沒有遊客探訪的動物也沒什麼兩樣。負責人坦言,猩猩、鸚鵡等動物比較喜歡看人類來來往往,這段時間會因想念遊客而悶悶不樂。

柏林有動物園內有一對剛出生的熊貓,不想遊客因社交隔離措施錯過小熊貓寶貴的成長瞬間,正考慮進行facebook直播活寶的生活點滴。

受疫情影響,據報德國多間動物園已陷入財困,呼籲各界慷慨捐款。截至香港時間5月12日,德國累計確診數字達172,576,7,661人死亡。

記者:葉芷樺

