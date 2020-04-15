  • 25°C
香港時間 : 2020415日 (三) 17:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【德國疫情】動物被迫食同伴求生 動物園已列死亡清單

環球社會熱點 16:26 2020/04/15

分享：

德國有動物園負責人表示最惡劣的情況，會考慮宰殺園內的動物餵給其他動物

新冠肺炎疫情蔓延全球，各國實施封關、社交隔離措施，以往復活節人山人海的動物園變得冷冷清清，在德國已有多個動物園陷入財困。有動物園負責人表示最惡劣的情況，會考慮宰殺園內的動物餵給其他動物，又指已經列好動物的死亡清單。

【美國疫情】紐約動物園老虎確診 全球首例

【泰國疫情】旅遊業收入減 大象捱餓或遭轉賣

英國廣播公司（BBC）報道， 疫情下，德國有多個動物園都面對經營困難，連動物碗中的食物都受到威脅。德國北部的動物園Neumünster Zoo負責人Verena Kaspari承認，有些動物可能很快就要被餵給自己的同伴，並表示園方已列出宰殺清單。

哪些動物最高危？如每天需要大量鮮魚的海豹和企鵝，動物園難以負擔其膳食。Verena Kaspari表示，犧牲部分動物以換取其他動物繼續生存是令人非常不愉快、萬不得已的做法，預期讓動物挨餓，不如讓牠們安樂死，甚至不諱言：

「在最惡劣的情況下，我們將不得不將園內某些動物餵給其他動物。」

At the worst, we would have to feed some of the animals to others.

【德國疫情】科研院建議乘車強制戴口罩 為復工鋪路

【法國疫情】抗疫遠遜德國 馬克龍也霸氣盡失

人們居家抗疫都悶得不行，沒有遊客探訪的動物也沒什麼兩樣。負責人坦言，猩猩、鸚鵡等動物比較喜歡看人類來來往往，這段時間會因想念遊客而悶悶不樂。

柏林有動物園內有一對剛出生的熊貓，不想遊客因社交隔離措施錯過小熊貓寶貴的成長瞬間，正考慮進行facebook直播活寶的生活點滴。

【澳洲疫情】居家隔離苦悶 新州收養寵物激增近300%

【歐洲疫情】丈夫比病毒更危險 家暴困獸鬥奪去多命

受疫情影響，據報德國多間動物園已陷入財困，呼籲各界慷慨捐款。截至15日，德國累計確診數字達132,210，3,495人死亡。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【俄羅斯疫情】莫斯科人出街要申報 每周可出2次
2020/04/14
【俄羅斯疫情】莫斯科人出街要申報 每周可出2次
印度街頭危險過醫院 醫護英雄反被圍毆
2020/04/14
印度街頭危險過醫院 醫護英雄反被圍毆
【復工復產】奧地利放寬封關 小店率先恢復營業
2020/04/14
【復工復產】奧地利放寬封關 小店率先恢復營業
【花式示威】疫情遊行變陣揸車、網上論壇
今日
【花式示威】疫情遊行變陣揸車、網上論壇
【糧食危機】米貴蕉也貴 菲律賓香蕉出口少150萬噸
今日
【糧食危機】米貴蕉也貴 菲律賓香蕉出口少150萬噸
傳染病 全球大流行 疫情 安樂死 復活節 出入境管制 德國 柏林 動物園

上一篇文章

【南韓疫情】投票印蓋於手打卡 當局警告有感染風險

下一篇文章

【美國疫情】富貴小島全民抗體檢測 被質疑富人優先
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情分佈圖】確診突破60萬 特朗普怒停世衛撥款
【美國疫情分佈圖】確診突破60萬 特朗普怒停世衛撥款
【停世衛撥款】美媒揭特朗普以此作籌碼 安插美國人
【停世衛撥款】美媒揭特朗普以此作籌碼 安插美國人
新型冠狀肺炎全球疫情（04月15日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月15日 時間17:00）
【美國疫情】特朗普發飆：我甚麼都做對！是做得太早
【美國疫情】特朗普發飆：我甚麼都做對！是做得太早
【日本疫情分佈圖】東京續成重災區 醫院疑集體感染
【日本疫情分佈圖】東京續成重災區 醫院疑集體感染
【美國疫情】怪世衛「荒謬」死傷慘重只怪特朗普
【美國疫情】怪世衛「荒謬」死傷慘重只怪特朗普