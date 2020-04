【德國疫情】動物被迫食同伴求生 動物園已列死亡清單

▲ 德國有動物園負責人表示最惡劣的情況,會考慮宰殺園內的動物餵給其他動物

新冠肺炎疫情蔓延全球,各國實施封關、社交隔離措施,以往復活節人山人海的動物園變得冷冷清清,在德國已有多個動物園陷入財困。有動物園負責人表示最惡劣的情況,會考慮宰殺園內的動物餵給其他動物,又指已經列好動物的死亡清單。

【美國疫情】紐約動物園老虎確診 全球首例

【泰國疫情】旅遊業收入減 大象捱餓或遭轉賣

英國廣播公司(BBC)報道, 疫情下,德國有多個動物園都面對經營困難,連動物碗中的食物都受到威脅。德國北部的動物園Neumünster Zoo負責人Verena Kaspari承認,有些動物可能很快就要被餵給自己的同伴,並表示園方已列出宰殺清單。

哪些動物最高危?如每天需要大量鮮魚的海豹和企鵝,動物園難以負擔其膳食。Verena Kaspari表示,犧牲部分動物以換取其他動物繼續生存是令人非常不愉快、萬不得已的做法,預期讓動物挨餓,不如讓牠們安樂死,甚至不諱言:

「在最惡劣的情況下,我們將不得不將園內某些動物餵給其他動物。」

(At the worst, we would have to feed some of the animals to others.)

【德國疫情】科研院建議乘車強制戴口罩 為復工鋪路

【法國疫情】抗疫遠遜德國 馬克龍也霸氣盡失

人們居家抗疫都悶得不行,沒有遊客探訪的動物也沒什麼兩樣。負責人坦言,猩猩、鸚鵡等動物比較喜歡看人類來來往往,這段時間會因想念遊客而悶悶不樂。

柏林有動物園內有一對剛出生的熊貓,不想遊客因社交隔離措施錯過小熊貓寶貴的成長瞬間,正考慮進行facebook直播活寶的生活點滴。

【澳洲疫情】居家隔離苦悶 新州收養寵物激增近300%

【歐洲疫情】丈夫比病毒更危險 家暴困獸鬥奪去多命

受疫情影響,據報德國多間動物園已陷入財困,呼籲各界慷慨捐款。截至15日,德國累計確診數字達132,210,3,495人死亡。

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」:http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析: http://bit.ly/2ZN5x1l