【滙豐股價】北水40元以上無買滙豐　技術恐成一浪低於一浪（第二版）

▲ 滙豐股價重展跌勢，40關爆發攻防戰。

滙豐 （00005） 股價轉跌，未能升穿42元關口及下跌裂口，U盤嘜低跌2%，收報40.6元。值得留意的是，滙豐宣布今年不派息及取消派末期息後，北水一度進場，並於4月1日、4月7日、4月8日買貨，力挺滙豐股價；不過，自上周四開始，北水即按兵不動，連帶滙豐動上升力同時轉弱，而直到今天，滙豐已有數天未再打進滬、深港股通的十大活躍成交榜，有可能預視40元為北水是否買進滙豐的重要心理關口。

至於整體北水，今日額度使用近30億元。

未現千人操

另外，「千人操」亦未有出場，惟在40.5元仍見有較大的買盤。

▲ 未見千人操，40.5元出現較大買盤。

按技術分析顯示，滙豐恐形成一浪低於一浪的形態，關鍵是北水會否持續買貨，以及疫情與宏觀股市的走向。

滙豐於3月13日低見42元，直到3月底仍處42關之上。4月1日宣布不派息後，股價3日內低見37.6元，反彈到周二的41.9元後乏力。若未能升穿42關，股價將處37.6至42區間內，北水在40元下買貨，仍有助股價。再一關則是37.6元之下，形成一浪低於一浪的形態。

（第二版更新北水數據）

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

【滙豐股價】美大行撥備急增+EBA稱疫情削弱銀行盈利能力

【滙豐不派息】陳茂波：香港監管機構會跟進 滙豐遷冊回港要靠投資者

【滙豐不派息】前財庫局長陳家強直斥：英倫銀行決定錯誤、難理解

【滙豐不派息】維權觸礁？ 滙豐小股東聯盟收集股數跌至1.376%

【滙豐股價】散戶狂沽1日回復冷靜數據曝光 北水在滙豐40元以上唔買貨

編輯：譚志偉