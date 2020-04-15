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Bill Gates：世界現在最需要世衛 特朗普好危險

環球社會熱點 17:16 2020/04/15

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蓋茨（Bill Gates）指，目前世界比任何時候更需要世衛，削經費危險。

微軟創辦人Bill Gates（蓋茨）再就新冠病毒疫情，公開指摘美國總統特朗普（Donald Trump）。Bill Gates指，現在世界處於疫情大爆發中途，卻宣布削減世界衛生組織（WHO）撥款，直指做法危險。

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蓋茨在twitter發帖文，指正正是世衛的努力，拖慢新冠疫毒擴散速度（slowing the spread of COVID-19），一旦世衛的工作停頓，沒有其他組織可以取代。

蓋茨直指，於疫情大爆發中途，削減世衛經費，非常危險，又稱目前世界比任何時候都需要世衛。事實上，美國是世衛最大金主，現時撥款周期之中，共資助世衛8.93億美元，全球最多，美國行動影響相信不低。

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特朗普近日不斷炮轟世衛處理疫情失當，指世衛不斷重覆中方講法，未有盡責調查核實清楚，疫情爆發初期反對向中國封關，又未及時宣布全球大流行，遂下令停止向世衛撥款。

蓋茨最近屢屢就疫情公開批評特朗普，上月特朗普曾倡議復活節解封，蓋茨大唱反調，稱有關講法無視角落堆積如山的屍體，非常不負責任（very irresponsible）。

【停世衛撥款】特朗普：世衛反對封關 才死這麼多人

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