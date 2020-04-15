【滙豐不派息】大摩嚴選穩定高息金融股　薦中行、信行、光銀

▲ 摩根士丹利檢視亞太區的金融股，認為香港銀行股息政策較穩定，並推薦3隻高息內銀股。（資料圖片）

滙豐 （00005） 等英資行因應英倫銀行要求，連已除淨的末期息亦要一併叫停，事件繼續發酵的同時，亦令市場重新檢視金融股的股息可持續性。摩根士丹利剖析亞太區金融股，發現北亞市場的金融股最高息而且股息安全度最高。

若單計中資金融股，大摩認為中行 （03988） 、信行 （00998） 及光銀 （06818） 的股息政策風險最低，當中又以光銀最吸引。3股目前都獲大摩給予「增持」評級。

根據今日最新收市價，3股現價股息率介乎6.8厘至7.4厘不等，其中以中行最高。

今次疫情下，監管機構要求金融機構停派股息由歐洲央行開先例，隨後蔓延至英國。早前更傳出風波或蔓延至美資銀行，而摩通行政總裁更預告，不排除最差情況下或會暫停派息。

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但大摩指，綜觀亞洲區目前僅新西蘭要求機構延遲派息、及澳洲提醒機構「慎重考慮」之外，明言認為中國、日本、新加坡、馬來西亞及香港監管機構要求終止派息的可能性極低。

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