傳祖龍娛樂來港上市　驚人數據你要知

內地移動遊戲開發商祖龍娛樂已經向港交所（00388）遞交上市文件，旗下最新遊戲《龍族幻想》近期成功打入美國及日本等市場，風頭甚勁，文件更顯示騰訊控股（00700）原來持有公司17.51%股份，成為新一代騰訊概念股。不過，唔好以為拎住呢個光環，就一定有運行，因為翻查前幾代概念股，會發現一個驚人，甚至驚嚇嘅數據。

呢堆股份包括閱文集團（00772）、同程藝龍（00780）、創夢天地（01119）、易鑫（02858）、美團（03690）、映客（03700），眾安在綫（06060），可以稱得上係「七龍珠」，相信大家好多都聽過個名，甚至有投資過，但想好似騰訊咁長揸變倍升股，就真係難過登天。

眾安在綫兩年半前挾三馬概念（馬雲、馬化騰，平保主席馬明哲）而臨，超額認購392倍，首日掛牌升18.1%，之後高見97.8元，比招股價59.7元高出超過60%，之後高台跳水跌到而家得番廿幾蚊，長揸到而家都肯定蝕到入肉。

緊隨上市的閱文，騰訊持股超過5成，稱得上係「親生仔」，又有綫上閱讀概念，超購625倍成當時「超購王」，首日高見110元，啱啱好係招股價55元嘅一倍，同時亦係股份歷史新高，現價僅29.7元，只係好過投降輸一半；最慘情莫過於同年底上市的易鑫，首日僅升5.4%，其後有跌無升，現價1.28元，由IPO持貨至今的話，息又無收過，價又跌超過80%，正宗雷聲大雨點小。

唔知係咪易鑫表現麻麻，翌年掛牌的騰訊概念股，招股反應唔算熱烈，惟股價表現反而唔錯，僅創夢天地潛水。

筆者做左個小統計，７隻概念股如果上市持貨到而家，基本上瓜多過菜（見表）。講緊現價高招股價41.8%嘅美團點評，其實上市後三個月曾經跌到得番40蚊，捱價捱左一年才重見天日。

所以，呢類概念股短炒一定好過長擺，若果奢望搵到下一隻騰訊，倒不如長揸騰訊仲好，起碼近兩年半（以眾安在綫上市後計）仲有約20%升幅，好過盲樁樁追貨。

股份 超額認購（倍） 招股價（元） 首日變幅（%） 周三收市（元） 上市至今變幅（%） 閱文集團（00772） 625 55 89.1 29.7 -46 同程藝龍（00780） 1.7 9.8 26.5 11.92 21.6 創夢天地（01119） 11.6 6.6 -8.6 4.71 -28.6 易鑫（02858） 96 7.7 5.5 1.28 -83.3 美團點評（03690） 0.5 69 5.3 97.85 41.8 映客（03700） 2.7 3.88 19.5 1.05 -72.9 眾安在綫（06060） 392 59.7 9.2 26.8 55.1

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