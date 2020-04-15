傳祖龍娛樂來港上市　驚人數據你要知

上一篇文章
留家抗疫有咩做？ 一齊睇Lady Gaga策劃的抗疫演唱會（內附詳情）
內地移動遊戲開發商祖龍娛樂已經向港交所（00388）遞交上市文件，旗下最新遊戲《龍族幻想》近期成功打入美國及日本等市場，風頭甚勁，文件更顯示騰訊控股（00700）原來持有公司17.51%股份，成為新一代騰訊概念股。不過，唔好以為拎住呢個光環，就一定有運行，因為翻查前幾代概念股，會發現一個驚人，甚至驚嚇嘅數據。
呢堆股份包括閱文集團（00772）、同程藝龍（00780）、創夢天地（01119）、易鑫（02858）、美團（03690）、映客（03700），眾安在綫（06060），可以稱得上係「七龍珠」，相信大家好多都聽過個名，甚至有投資過，但想好似騰訊咁長揸變倍升股，就真係難過登天。
眾安在綫兩年半前挾三馬概念（馬雲、馬化騰，平保主席馬明哲）而臨，超額認購392倍，首日掛牌升18.1%，之後高見97.8元，比招股價59.7元高出超過60%，之後高台跳水跌到而家得番廿幾蚊，長揸到而家都肯定蝕到入肉。
緊隨上市的閱文，騰訊持股超過5成，稱得上係「親生仔」，又有綫上閱讀概念，超購625倍成當時「超購王」，首日高見110元，啱啱好係招股價55元嘅一倍，同時亦係股份歷史新高，現價僅29.7元，只係好過投降輸一半；最慘情莫過於同年底上市的易鑫，首日僅升5.4%，其後有跌無升，現價1.28元，由IPO持貨至今的話，息又無收過，價又跌超過80%，正宗雷聲大雨點小。
唔知係咪易鑫表現麻麻，翌年掛牌的騰訊概念股，招股反應唔算熱烈，惟股價表現反而唔錯，僅創夢天地潛水。
筆者做左個小統計，７隻概念股如果上市持貨到而家，基本上瓜多過菜（見表）。講緊現價高招股價41.8%嘅美團點評，其實上市後三個月曾經跌到得番40蚊，捱價捱左一年才重見天日。
所以，呢類概念股短炒一定好過長擺，若果奢望搵到下一隻騰訊，倒不如長揸騰訊仲好，起碼近兩年半（以眾安在綫上市後計）仲有約20%升幅，好過盲樁樁追貨。
|股份
|超額認購（倍）
|招股價（元）
|首日變幅（%）
|周三收市（元）
|上市至今變幅（%）
|閱文集團（00772）
|625
|55
|89.1
|29.7
|-46
|同程藝龍（00780）
|1.7
|9.8
|26.5
|11.92
|21.6
|創夢天地（01119）
|11.6
|6.6
|-8.6
|4.71
|-28.6
|易鑫（02858）
|96
|7.7
|5.5
|1.28
|-83.3
|美團點評（03690）
|0.5
|69
|5.3
|97.85
|41.8
|映客（03700）
|2.7
|3.88
|19.5
|1.05
|-72.9
|眾安在綫（06060）
|392
|59.7
|9.2
|26.8
|55.1
想掌握投資先機：即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!
撰文 : 圓震俠