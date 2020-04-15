【疫市營商】在家抗疫整蛋糕　烘焙店食材被購光生意急增逾2成

新冠肺炎疫情下，不少市民留在家中抗疫，除了打機及線上看電影外，愈來愈多人選擇在家自行烘焙蛋糕及麵包，引致烘焙店生意逆市上升。有烘焙店指出，市民搶購情況誇張，坦言目前求過於供。

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逾300元打蛋器亦照買

位於元朗的「甜心烘焙專門店」生意急增約4至5成。其負責人潘小姐直指「目前全個雪櫃被清空，返唔切貨」。牛油、麵粉及忌廉等食材最為搶手外，打蛋器更是嚴重缺貨，甚至連代理商亦沒有貨。她指出，一般透過烘焙店銷售的打蛋器僅需100多元，而現在許多客人也願意到連鎖店購買逾300元的打蛋器。

疫情下，不少人在家烘焙只為「解悶」。她留意到，許多客人均為首次接觸烘焙的「新手」。同時，不少家長想盡辦法照顧留在家中的小孩，亦有助生意逆市上升，她甚至遇過有家長詢問「有什麼烘焙製作可以讓小朋友玩得最耐？」



日本供應商暫停出口 班戟粉也難買

目前，該店每天均忙於不斷入貨，惟她指，近日許多日本供應商暫停出口烘焙材料，集中做內銷，未知是否與物流問題或日本人對烘焙需求亦急增有關。她坦言「有錢俾都入唔到貨」，難買到的包括日本進口的班戟粉等材料。

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另一間位於油麻地的烘焙店「烘在家」亦面對搶購情況。其負責人黃先生指，零售生意增加約2成，不少客戶均表示要制作麵包及蛋糕，故麵粉最為暢銷；牛油及忌廉等食材更是缺貨，需要尋找不同品牌取代。

烘焙班僅零丁小班仍進行



不過，疫情爆發加上限聚令生效，則令烘焙班生意大減。黃透露，目前大部分教班均已取消，僅有少量4人以下的小班仍然進行，「致零售及教班生意拉上補下卻未有太大增幅」。考慮到與顧客之間的互動，他未有計劃轉為視像教學。

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記者：蘇穎琪

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