【南韓疫情】投票印蓋於手打卡 當局警告有感染風險

在新冠肺炎疫情的陰霾下，南韓國會選舉照常舉行，衛生部門嚴陣以待，做足隔離措施。不少南韓國民投票後，會用投票印章蓋在手上，拍照打卡「已投票」。不過，當局警告，這樣做可能有感染風險，即使蓋在膠手套上，也有一定風險。

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民眾進入投票場所須戴口罩，要用現場派發的膠手套，減低社區感染風險。防疫當局呼籲民眾，投完票勿在手背上蓋印章，避免病毒傳播，建議可使用投票場所設置的拍照區影相留念。

韓聯社報道，多數選民都響應呼籲。有人改為在投票指南背面、或自己準備的紙張蓋章，也有人直接拍下投票後派發的「投票確認證」，上傳至社交媒體打卡。

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住在江原道春川市的崔小姐表示，由於首次與兒子一起投票，所以拍下「投票確認證」作為紀念，因早前看到新聞指，在手背上蓋章有感染風險。

南韓在2013年引入提前投票制度，讓無法在投票日投票的選民預先投票，被視為在疫情中分散投票人潮的有力措施。在今次4月10日和11日的提前投票，逾1174萬人參與，提前投票率創新高達26.7%，較上屆2016年高14.5個百分點。

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