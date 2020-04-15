【防疫抗疫基金】「保就業」計劃　中小企疑問仍然多

▲ 港府推出的「保就業」計劃，為企業支薪員工一半薪金，對於企業而言是甚有吸引力，亦能避免裁員情況。（資料圖片）

港府推出的「保就業」計劃，為企業支薪員工一半薪金，對於企業而言是甚有吸引力，亦能避免裁員情況。雖然港府已再次解釋該計劃的內容和細則，但仍有中小企就計劃所涵蓋的時間、內容和實施程序，感到疑惑。集合及整理後，大致有以下六大疑問。

1. 6個月資助期是哪6個月？

2. 6個月資助期內，企業每月需向政府提供甚麼證明文件，證明員工人數和薪金嗎？

3. 若企業在6個月資助期內持續有營運，但在領得政府第二期補貼前已結業，仍能申領補貼嗎？

4. 6個月資助期不裁員，第7個月可以裁員嗎？

5. 有新員工於4月入職，新人是否合資格領取補貼？

6. 員工自願離職，僱主可否獲補貼？

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科技公司Eteam創辦人兼營運總監郭霆翀坦言，今次幫助大，將會申請是次資助，但對於資助發放的速度不抱期望。其公司目前有4名員工，預計每月可獲3萬至4萬補貼，即6個月約得到18萬至24萬元。他續指，雖然保就業計劃目前公布的詳情，未有就3月後增聘的員工能否獲得補貼。但為配合發展和減輕員工負擔，現正公開招聘1名員工。

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記者：馬意文

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