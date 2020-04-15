【滙豐股價】美大行撥備急增+EBA稱疫情削弱銀行盈利能力　這會是滙豐寫照嗎？

▲ 滙豐（00005）主力發展亞洲，情況未知會否歐美大行較好。

美國大行摩根大通及富國銀行昨率先放榜，兩行首季盈利遠遜市場預期，令人關注國際銀行今年的盈利情況。另一邊廂，歐洲銀行業管理局（EBA）表示，歐洲銀行獲利能力或遭疫情進一步侵蝕。滙豐 （00005） 主力發展亞洲，情況未知會否較好。

EBA：歐盟銀行有強大資本緩衝

歐洲銀行業管理局（EBA）表示，歐盟的銀行擁有足夠強大的資本緩衝來應對新冠肺炎疫情危機，但獲利能力依然偏弱，而且隨着疫情發展還有可能進一步受損。

EBA一份文件顯示，2019年第四季核心資本緩衝升至相當於風險加權資產的14.8%，高於第三季的14.4%。良好的資本倉位應可令歐盟的銀行可以應對預期中疫情危機即將帶來的衝擊，並在必要時為經濟提供信貸支持。EBA稱，允許銀行業者在疫情期間使用部分資本緩衝會帶來助益。此外，暫停派息和可變薪酬旨在維持銀行良好的資本基礎。

銀行獲利能力面臨重大挑戰

不過，衡量獲利能力的主要指標，股東權益報酬率（ROE）在第四季下降80個基點至5.8%，遠低於股本的平均成本。EBA指出，疫情造成供需衝擊，預計這將打壓經濟增長，進一步加劇銀行獲利能力面臨的重大挑戰。

摩通、富國銀行合共撥備近百億美元

美國大行摩根大通及富國銀行昨日放榜，前者首季盈利為28.7億美元，大跌近69%，每股盈利0.78美元，遠遜預期的1.84美元，是2013年以來最弱。集團貸款損失撥備按年增加68億美元至83億美元。

另一邊廂，富國銀行首季上季盈利按年大減近9成至6.53億美元，每股盈利1美仙，大幅低於去年同期的1.2美元，亦明顯差過市場的33美仙 。值得留意，富國銀行 第一季度額外撥出約30億美元，用於消費者和商業銀行部門的潛在不良貸款，這使其總撥備增至38.3億美元。兩間大行大幅撥備影響了季度利潤。

目前情況來看，無論美國、歐洲銀行的盈利前景料難樂觀，雖然滙豐主力是亞洲市場，但相信仍難獨善其身。

相關文章：【滙豐不派息】陳茂波：香港監管機構會跟進 滙豐遷冊回港要靠投資者

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品



編輯：吳敏芳