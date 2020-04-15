【懶人投資法】內地星級基金經紀首季逆市賺58% 全靠「以靜制動」

▲ 新冠肺炎於3月份在全球大流行，觸發股市暴跌。

受新冠肺炎疫情拖累，今年首季全球股市大幅波動，不少基金及資管公司都錄得虧損。惟內地基金公司賽亞資本卻「疫市」大賺，首季旗艦基金的資產淨值增長達58%。賽亞資本創始人兼董事長羅偉冬接受訪問時表示，自2016年以來該基金沒有加入新的股票，也未有賣出任何組合內的股份。

羅偉冬單靠「以靜制動」，幾乎沒有任何動作便賺取了超越眾多同行的回報。他透露，其投資策略是尋找價格可以上漲10倍以上的股票，但近年經濟成長不及以前，中國的商業模式日益成熟，並且出現令人擔憂的去全球化跡象，要找到潛力股愈來愈困難。

據報道，賽亞資本的旗艦基金的資產淨值自2015年成立以來，累計漲幅達到18.4倍。羅偉冬接受《彭博》訪問時承認了數字準確，惟他拒絕透露自己目前的持股情況，但表示該基金一次只持有約5只股票。

揀潛力股看成長率

羅偉冬稱，賽亞資本管理着大約10億元人民幣資產。他認為自己是一個長期投資者，目標是尋找具有「為中國14億人口服務並產生巨大成長潛力」的公司。惟他過去幾年一直沒有購買任何股票，因為他相信自己已經持有了成長潛力最大的股票。

他又表示，在篩選潛在股票時，其中要特別留意關鍵指標，包括該收入和淨利潤的復合年成長率。這兩個指標應主要由公司的主營業務驅動，而不是業務或投資。這亦是鑒別高成長公司孰真孰假的方法。

在3月股市暴跌期間，他認真考慮過在3月減少持倉，當時投資者擔心新冠病毒疫情可能對其持有的股票造成的影響。但羅偉冬按兵不動，相信這些公司的未來成長潛力。

他又說，自已在1995年上大學時就開始炒股，當時將一筆1.3萬元人民幣的獎學金投資在股市。兩年後，他的投資組合升至26萬元人民幣。

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