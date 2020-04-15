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【新冠肺炎】渣打傳因網絡安全　禁員工使用ZOOM視像會議

金融經濟 16:25 2020/04/15

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早前，Zoom連環爆出一系列安全漏洞，公司創辦人袁征向用家致歉。

受到新冠肺炎影響，絕大部分企業要求員工在家辦公。由於不少公司舉行會議需要依賴視像通訊平台進行會議，視訊軟體Zoom因而當紅。不過，路透引述渣打 （02888） 內部備忘錄報道指，行政總裁溫拓思（Bill Winters）要求員工在疫症期間，不要使用Zoom及Google Hangouts進行視像會議。

報道指，渣打內部備忘錄稱，基於網絡安全問題，警告員工不要使用Zoom及Google Hangouts。渣打發言人拒絕置評，惟強調網絡安全為首要考慮，員工應使用多種授權的工具進行語音或視頻會議。

報道引述兩名渣打員工透露，集團目前大多使用Blue Jeans平台進行視像會議。

疫症影響下，Zoom成為各大企業作為會議的軟件，不過早前Zoom被質詢安全問題，Zoom創辦人及行政總裁袁征前亦於早前承認，軟件存在安全漏洞，向所有用家致歉。

據報，截至今年3月，每天使用Zoom系統的人數高達2億人，去年年底僅1000萬人。

相關文章：ZOOM再揭網絡安全風險 新加坡教育部暫停使用ZOOM進行教學

相關文章：ZOOM擅傳數據到中國後 台灣行政院禁止使用

 

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