巴菲特曬比亞迪口罩　自稱：我想長命百歲

股神巴菲特(Warren Buffett)周二(14日)曬出一張他佩戴比亞迪生產的口罩的照片,照片中他身著一件淺色短袖,上面印著「我想長命百歲,現在都還不錯(I intend to live forever,so far so good)」。他還在照片下面寫道:「現在,我的比亞迪口罩正在幫我夢想成真!謝謝!」

比亞迪(1211)最新股價報42.5元,周三(15日)升1.55%。該公司自今年2月開始生產口罩,最新表示其口罩日產量已達到1500萬個,並且還在以每日約100萬個的速度擴大生產。日本軟銀集團周二亦宣布,將與比亞迪合作,每月向日本供應3億個口罩。

巴菲特於2008年以18億港元購入比亞迪約10%股份,目前比亞迪仍是巴菲特唯一持有並重倉的中國股票。而他旗下的巴郡(Berkshire Hathaway)至今仍持有比亞迪8.25%股份,是該公司第四大股東。

