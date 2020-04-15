巴菲特曬比亞迪口罩　自稱：我想長命百歲

股神巴菲特（Warren Buffett）周二（14日）曬出一張他佩戴比亞迪生產的口罩的照片，照片中他身著一件淺色短袖，上面印著「我想長命百歲，現在都還不錯（I intend to live forever，so far so good）」。他還在照片下面寫道：「現在，我的比亞迪口罩正在幫我夢想成真！謝謝！」

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比亞迪（1211）最新股價報42.5元，周三（15日）升1.55%。該公司自今年2月開始生產口罩，最新表示其口罩日產量已達到1500萬個，並且還在以每日約100萬個的速度擴大生產。日本軟銀集團周二亦宣布，將與比亞迪合作，每月向日本供應3億個口罩。

巴菲特於2008年以18億港元購入比亞迪約10%股份，目前比亞迪仍是巴菲特唯一持有並重倉的中國股票。而他旗下的巴郡（Berkshire Hathaway）至今仍持有比亞迪8.25%股份，是該公司第四大股東。

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