  • 25°C
香港時間 : 2020415日 (三) 17:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:星級理財

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【雪中送炭】Adidas獲抗疫援助貸款 邊4隻股再度起跑？

股樓投資 16:48 2020/04/15

分享：

全球運動巨頭Adidas宣布取得30億歐元（255.05億港元）貸款，資金將用於應對新冠肺炎疫情帶來的挑戰。Adidas獲得的貸款金額是以備用循環貸款方式提供，當中24億歐羅來自德國國營銀行KfW，其餘6億歐羅來自與Adidas有業務往來的商業銀行。作為援助條件Adidas，承諾暫停派發股息。

相關文章：【滙豐恒生翻版？】阿里健康市值破2000億　有望和阿里巴巴齊入恒指

Adidas成功紓緩財政壓力，其一眾供應商自然即時受惠。有份為對方製造運動服的全國紡織大廠申洲國際 （02313）截至3時50分，大升3.3%報91.95元。全國運動鞋大廠裕元集團（00551）逆市升0.8%報13.16元。

Adidas獲援助，令市場對全球運動業的前景掃除悲觀情緒。內地運動品牌安踏（02020）大升4.1%報61.95元，其主要同業李寧（02331）無起跌報24.25元，全日表現仍遠勝大市。

新冠肺炎重挫中國零售消費，Adidas較早前警告，疫情令其在中國業務大打擊，自1月25日以來銷售額大跌85％，目前仍難量化疫情對業績的實際影響。

 

 

撰文 : 李尚毅

李寧（02331） 安踏體育（02020） 裕元集團（00551） 申洲國際（02313） Adidas 經濟

上一篇文章

【大行報告】大摩力薦三大高息穩定金融股　政策風險極低唔怕煞停派息

下一篇文章

【日本疫情】派錢振經濟？ 安倍考慮向民眾每人發放10 萬日圓
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

特朗普轟世衛令無數人喪生　美國將暫停資助
特朗普轟世衛令無數人喪生　美國將暫停資助
【青姐話】A股勁搶 FO 港股YES or NO？
【青姐話】A股勁搶 FO 港股YES or NO？
復甦勝預期　阿里破200元無難度
復甦勝預期　阿里破200元無難度
【二手蝕讓潮】買樓3年蝕三成　業主慘輸近400萬
【二手蝕讓潮】買樓3年蝕三成　業主慘輸近400萬
噴霧消毒劑好方便？K. Kwong：冇必要唔好用
噴霧消毒劑好方便？K. Kwong：冇必要唔好用
【口罩抽籤】網民批港視口罩無鐵線　王維基親自現身回應
【口罩抽籤】網民批港視口罩無鐵線　王維基親自現身回應