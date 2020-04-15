【雪中送炭】Adidas獲抗疫援助貸款 邊4隻股再度起跑？

全球運動巨頭Adidas宣布取得30億歐元（255.05億港元）貸款，資金將用於應對新冠肺炎疫情帶來的挑戰。Adidas獲得的貸款金額是以備用循環貸款方式提供，當中24億歐羅來自德國國營銀行KfW，其餘6億歐羅來自與Adidas有業務往來的商業銀行。作為援助條件Adidas，承諾暫停派發股息。

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Adidas成功紓緩財政壓力，其一眾供應商自然即時受惠。有份為對方製造運動服的全國紡織大廠申洲國際 （02313）截至3時50分，大升3.3%報91.95元。全國運動鞋大廠裕元集團（00551）逆市升0.8%報13.16元。

Adidas獲援助，令市場對全球運動業的前景掃除悲觀情緒。內地運動品牌安踏（02020）大升4.1%報61.95元，其主要同業李寧（02331）無起跌報24.25元，全日表現仍遠勝大市。

新冠肺炎重挫中國零售消費，Adidas較早前警告，疫情令其在中國業務大打擊，自1月25日以來銷售額大跌85％，目前仍難量化疫情對業績的實際影響。