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【平租筍盤】藍籌屋苑再現平租盤　兩房月租跌穿一萬

股樓投資 16:30 2020/04/15

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樓價持續下跌，租金同樣受壓，就連抗跌力較強的藍籌屋苑，也接連失守。中原地產黎宗文說，沙田第一城43座中層G室，實用面積304平方呎，兩房間隔，剛以9,800元租出，屬近期新低。雖然單位平價租出，惟原業主於1999年以119元購入單位，現仍享約10厘租金回報。

除了沙田第一城，嘉湖山莊兩房租金同樣跌穿一萬。中原馬斯力說，嘉湖山莊6期6座低層F室，實用面積441平方呎，兩房間隔，早前以9,800元租出。

代理解釋說，嘉湖山莊租金向來低水，每當樓價下跌，總見月租一萬元以下的成交，惟沙田情況不同，該區業主向來不愁無租客，特別是有細單位供應的沙田第一城，因鄰近大學，有一定學生客源，惟新冠肺炎肆虐，部分內地學生退租，以致區內租盤急增，在供應增多，需求減少的情況下，租金自然下跌。

相關文章：樓價租金齊跌　萬元有找租盤何處尋？

市區半新盤月租跌破萬

除了藍籌屋苑租金受壓，市區半新盤情況相若，租金同樣跌穿一萬。市場消息指，長沙灣海柏匯一個開放式單位，實用面積214平方呎，最近以9,800元租出。此外，旺角利奧坊‧凱岸，租金高層G室，實用面積194平方呎，早前同樣以9,800元租出，租金齊齊跌穿一萬。

代理表示，半新盤租金持續受壓，皆因不少業主放租單位，以致租盤急增，部分業主為求盡快將單位租出，不惜減價。代理續說，若有意找平租盤，可留意大埔白石角，皆因該區有大量新盤落成，租盤量多，在目前經濟環境下，業主為求盡快租出物業，或不介意減租。

相關文章：大埔白石角入伙潮　月租9,200再創區內新低

相關文章：太古城三房單位劈租兩成　藍籌屋苑首季跌幅王誰屬？

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撰文 : 黃卓賢

物業出租 利奧坊‧凱岸 沙田第一城 海柏匯 嘉湖山莊

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