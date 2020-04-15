【在家工作】WFH太寂寞？創意團隊推辦公室音效網站

▲ 德國柏林一個創意團隊近日推出噪音網站，為在Home Office的員工提供各種辦公室音效。

新冠肺炎疫情肆虐，政府一直呼籲市民減少外出，鼓勵公司讓員工在家工作（Home Office）。不過習慣了在辦公室群體生活方式的打工仔，或許在Home Office時會不習慣，並感到寂寞。因此，德國柏林一個創意團隊近日就推出噪音網站，為在Home Office的員工提供各種辦公室音效。

>>>【在家工作】Google臨時下調Nest攝錄畫質 減網絡壓力

>>>【在家工作】Zoom以外的選擇 Home Office會議取代軟件大集合

來自德國柏林的Kids Creative Agency，近日製作了噪音網站imisstheoffice.eu，用家進入網站後可點擊左下角的播放按鈕，該網站就會自動播放辦公室中常見的聲音，例如人對話、電話響起、影印機列印文件等聲響，讓人猶如置身於辦公室一樣。

▲ 進入網站後可點擊左下角的播放按鈕，該網站就會自動播放辦公室中常見的聲音。（imisstheoffice.eu截圖）

該網站更可以自選員工人數，最多可增至10人。而且最重要的是，該網站還會呈現辦公室的布局，只要用滑鼠點擊每項東西，他就會發出聲響，例如按電腦就會聽到打字聲音，按飲水機就會發出倒水聲音等，相當真實。

>>>【附連結】Acer推Work From Home特選優惠 手提電腦最平4000有找

>>>【Home Office】遙距工作成新常態 企業如何支援員工？

責任編輯：曾曉汶