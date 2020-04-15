【口罩供應】港人關注港產口罩銷售方式　門市網購及抽籤哪樣最可取？

▲ 現時港產口罩生產商的銷售方式，主要分為透過零售商實體店發售、指定時間網上預售、抽籤，究竟港人偏好哪種方式？(Facebook及資料圖片)

港產口罩陸續開放預購，不少港人由關心口罩的價錢及規格，轉為關注口罩的銷售方式，只因買不到口罩的話，再便宜及高防護也枉然。現時港產口罩生產商的銷售方式，主要分為透過零售商實體店發售、指定時間網上預售、抽籤，究竟港人偏好哪種方式？

透過零售商實體店發售方面，香港品牌「愛的家」口罩早前於卓悅上架，有網民指到達卓悅時已買不到，但有網民成功不用排隊便能買到口罩，反映不同分店的情況不一。

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網購同時間太多人 網民呻等1個多小時

指定時間網上預售方面，「Pasión」口罩於4月15日起至限聚令結束為止，每日早上9時於網上填表訂購，由於同時間太多人登記，不少網民入不到網站，甚至填好資料亦被彈出。早於3月11日在網上預售的「口罩工廠」，網站輪候人數一度過萬，需要等候1個多小時才能進入。

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抽籤亦要有技巧 一段時間登記分散人流

至於抽籤方式，「Oxyair Mask HK」於4月15日至4月17日，夥The Gulu App開賣口罩，每日早上9時30分及傍晚6時30分抽籤派籌，不過不少網民反映，開賣時入不到App，待入到時口罩已經售罄，認為抽籤與鬥快無分別。另一方面，同樣以抽籤方式發售的「HKTVmall」，於4月13日早上9時至4月19日晚上23時59分開放登記，登記截止後，將會隨機抽選3,000位中籤人士，不少網民反映，登記網頁順暢，不消1分鐘便完成。

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總括來說，不少港人尤其是上班族，希望不用太花時間於購買口罩，普遍認為抽籤較方便，可分散網站人流。雖然名額始終有限，但未能成功的話，登記資料可自動保留至下一次抽籤，免卻不斷重複花時間登記，更便利市民。

責任編輯：朱悅瀅

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