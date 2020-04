【美國疫情】富貴小島全民抗體檢測 被質疑富人優先

美國的新冠肺炎疫情持續,累計突破60萬人確診。美國開始進行病毒抗體檢測,以篩選出患者,目前仍未大規模應用。美國邁阿密一個富人聚居的小島卻可作全民檢測,外界批評富人可優先檢測極不公平。

美國《紐約時報》報道,費希爾斯島(Fisher Island)位於佛羅里達州的邁阿密,被譽爲全美國其中一個富裕社區。島上人口不足千人,有不少富豪名流聚居,日常靠乘坐渡輪或私人遊艇進出。

該島的健康診所由邁阿密大學衛生系統運營,該島獲安排由上周起進行抗體檢測。除了島上富人外,於島上工作的員工也獲安排檢測。據悉,該島負責為邁阿密大學健康診所購買的檢測工具付款,每次檢測的費用約為17美元(約132港元)。

小島可全民檢測的消息傳出後,引起外界不滿。邁阿密一間學校的校長卡瓦洛(Alberto Carvalho)於Twitter發文指,無法接受有孩子連鞋和口罩也缺乏時,費希爾斯島上每個人都可進行病毒檢測。

卡瓦洛更不滿富人可優先獲檢測:

名氣、財富權力和地位,都不應讓人可跳過病毒檢測的輪候隊伍。

(Fame, fortune, power, or position should not in any way allow anyone to skip the Covid19 test waiting line.)

費希爾斯島發言人科恩(Sissy DeMaria Koehne)解釋,島上過半的居民年齡超過60歲,感染風險高,因此有必要進行檢測。她更指出,島上有居民向慈善基金會捐款20萬美元(約156萬港元),以資助邁阿密疫情重災區進行抗體檢測。

邁阿密大學於周二(14日)發聲明承認,費希爾斯島獲安排全民檢測,或會令外界認爲某社區可獲優先待遇。該校強調並無上述意圖,僅考慮到島上大量長者而作出決定,並承諾會修訂外展工作流程。

▲ 美國的病毒抗體檢測仍未大規模應用,邁阿密一個富人聚居的小島卻可作全民檢測,遭批評富人可優先檢測極不公平。