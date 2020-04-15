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【美國疫情】富貴小島全民抗體檢測 被質疑富人優先

環球社會熱點 15:12 2020/04/15

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美國的新冠肺炎疫情持續，累計突破60萬人確診。美國開始進行病毒抗體檢測，以篩選出患者，目前仍未大規模應用。美國邁阿密一個富人聚居的小島卻可作全民檢測，外界批評富人可優先檢測極不公平。

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美國《紐約時報》報道，費希爾斯島（Fisher Island）位於佛羅里達州的邁阿密，被譽爲全美國其中一個富裕社區。島上人口不足千人，有不少富豪名流聚居，日常靠乘坐渡輪或私人遊艇進出。

該島的健康診所由邁阿密大學衛生系統運營，該島獲安排由上周起進行抗體檢測。除了島上富人外，於島上工作的員工也獲安排檢測。據悉，該島負責為邁阿密大學健康診所購買的檢測工具付款，每次檢測的費用約為17美元（約132港元）。

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小島可全民檢測的消息傳出後，引起外界不滿。邁阿密一間學校的校長卡瓦洛（Alberto Carvalho）於Twitter發文指，無法接受有孩子連鞋和口罩也缺乏時，費希爾斯島上每個人都可進行病毒檢測。

卡瓦洛更不滿富人可優先獲檢測：

名氣、財富權力和地位，都不應讓人可跳過病毒檢測的輪候隊伍。

（Fame, fortune, power, or position should not in any way allow anyone to skip the Covid19 test waiting line.）

費希爾斯島發言人科恩（Sissy DeMaria Koehne）解釋，島上過半的居民年齡超過60歲，感染風險高，因此有必要進行檢測。她更指出，島上有居民向慈善基金會捐款20萬美元（約156萬港元），以資助邁阿密疫情重災區進行抗體檢測。

邁阿密大學於周二（14日）發聲明承認，費希爾斯島獲安排全民檢測，或會令外界認爲某社區可獲優先待遇。該校強調並無上述意圖，僅考慮到島上大量長者而作出決定，並承諾會修訂外展工作流程。

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美國的病毒抗體檢測仍未大規模應用，邁阿密一個富人聚居的小島卻可作全民檢測，遭批評富人可優先檢測極不公平。

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