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【油價走勢】紐約期油跌3%穿20美元 原油ETF挫逾10%

金融經濟 16:20 2020/04/15

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國際油價持續下跌，拖累「三桶油」股價表現。

新冠肺炎疫情令全球航運交通需求減少，縱然產油國已達成減產協議，惟市場仍憂慮原油市場供求失衡。5月紐約期油跌幅擴大，現報19.39美元，跌0.3.58%；F三星原油期 （03175） 跌10.7%，報4.36元。

三桶油股價同樣受累，中石油 （00857） 跌4.1%，收報2.78元；中海油 （00883） 跌5.2%，報8.23元；中石化 （00386） 亦跌近4%，報3.88元。

美國石油協會（American Petroleum Institute）周二公布的數據顯示，上周美國原油庫存增加了1310萬桶，至4.87億桶，增幅高於市場預期的1170萬桶。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）分析師Harry Tchilinguirian表示，儘管減產協議能夠為油價帶來一定支持，但仍未能彌補疫情導致的需求下跌。他又認為，在適當的時間內完全實現減產目標也很重要。

相關文章︰【原油價格戰】期油ETF捕捉油價波動易入手　香港3175、3097有何分別？

【原油價格戰】油組及盟友即使達成減產協議 仍難阻油價下跌？

【黃金油價ETF】只得港股帳戶同樣可投資環球資產　美股A股金油債ETF逐隻睇

 

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編輯︰侯景成

香港股票 疫情 中國海洋石油（00883） 中國石油股份（00857） 中國石油化工股份（00386） 新冠肺炎疫情 石油 紐約期油
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