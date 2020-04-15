【油價走勢】紐約期油再下試20美元 三桶油股價齊挫

▲ 國際油價持續下跌，拖累「三桶油」股價表現。

新冠肺炎疫情令全球航運交通需求減少，縱然產油國已達成減產協議，惟市場仍憂慮原油市場供求失衡。5月紐約期油反彈無力後倒跌，現報20.05美元，跌0.1%；F三星原油期 （03175） 跌8.4%，報4.47元。

三桶油股價同樣受累，中石油 （00857） 跌2.8%，報2.82元；中海油 （00883） 跌近4%，報8.34元；中石化 （00386） 亦跌2.7%，報3.93元。

美國石油協會（American Petroleum Institute）周二公布的數據顯示，上周美國原油庫存 增加了1310萬桶，至4.87億桶，增幅高於市場預期的1170萬桶。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）分析師Harry Tchilinguirian表示，儘管減產協議能夠為油價帶來一定支持，但仍未能彌補疫情導致的需求下跌。他又認為，在適當的時間內完全實現減產目標也很重要。

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編輯︰侯景成