【肺炎藥物】特朗普曾吹捧同類藥物　巴西逾廿人死亡「氯喹」藥試急剎停

世界各地的科學家們正在繼續研究氯喹和羥氯喹這兩種藥物，因為它們有可能成為治療新型冠狀病毒的藥物，美國總統特朗普曾經稱讚羥氯喹為「天堂的禮物」，又指如自己患病願意服用羥氯喹作治療，而印度總理莫迪早前亦禁止全國出口羥氯喹。然而，隨著新研究的數據出現，兩種藥物對於治療新冠肺炎(Covid-19)的功效和安全性，引起不少擔憂。

藥物氯喹（chloroquine）是類似於羥氯喹（hydroxychloroquine），但是羥氯喹是「 毒性較小的氯喹衍生物 」。

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在治療疫症初期，這兩種藥物被視為可有效治療或預防新冠肺炎(Covid-19)，但是有關說法並未經過廣泛的臨床試驗，而大家開始關注這兩種藥物在治療期間，對心臟產生的副作用。

目前，巴西的氯喹試驗已被縮短，因為在使用氯喹治療新冠肺炎(Covid-19)患者期間，出現患者死亡的情況，在第11人死亡時試驗被終止。最新數據顯示高劑量組41人中有16例死亡，低劑量40人中有6例死亡，研究人員指「死亡率明顯不同」，而且他們發現高劑量使用該藥物，與患者出現嚴重的心律失常，或心律不齊存在關聯。

▲ 美國心臟病小組已向醫生發佈公告。(美國心臟病小組網頁截圖)

而且，瑞典的醫院已收到指引，呼籲醫生不要在臨床試驗之外，使用氯喹治療新冠肺炎(Covid-19)患者，有當地的醫生表示：「這種藥物對我們治療新冠肺炎(Covid-19)沒有作用」。美國心臟病小組已敦促醫生，在對患有心血管疾病的病人使用羥氯喹和阿奇黴素時，要意識到「潛在的嚴重影響 」 。