股神巴菲特(Warren Buffett)近日在社交媒體上載一幅自己佩戴比亞迪 (01211) 生產的口罩照片。照片上巴菲特身著淺色恤衫,上面印有一句話:「我要長生不死,現在都幾好(I intend to live forever,so far so good)」。截至下午2時50分,比亞迪股份升2.39%。

他在照片下面寫:「現在,我的比亞迪口罩正在幫我夢想成真,謝謝。」

比亞迪今年2月開始生產口罩,最新動態表示,其口罩日產量已達到1500萬個,並且以每日約100萬個的速度擴大生產。日本軟銀集團周二(4月14日)宣布,將與比亞迪合作,每月向日本供應3億個口罩。

巴菲特在2008年以18億元認購比亞迪約10%股份,目前比亞迪仍是巴菲特唯一持有並重倉的中國公司,而旗下巴郡(Berkshire Hathaway)持有比亞迪8.25%股份,為比亞迪第4大股東。

