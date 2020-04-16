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港股追落後契機 要看內地復甦步伐

金融經濟 07:30 2020/04/16

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投資者偷步炒作全球疫情受控，令全球股市轉勢，繼美股早前重回牛市後，反映全球股市的MSCI全球指數上周亦由低位累升20%，步入技術牛市。港股目前僅由低位累升約12%，是否有力可追落後？

全球股市紛重回牛市 港股落後

美股近日持續上升，美股三大指數中道指及標指早已由3月低位回升逾20%，步入技術牛市；本周二納指亦達標，步入技術牛市，即美股三大指數已見牛。歐洲的德、法股市亦已步入牛市。美歐主要股市重回牛市，因而推動MSCI全球指數上周亦步入技術牛市。

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港股目前距離步入牛市仍很遠，主要是由於累計跌幅較小，因而反彈步伐亦較弱。恒指由1月20日的29174點跌至3月19日低位的21139點，累跌28%。美股三大指數由高位狂瀉33%至38%，相對地港股跌幅較小。以技術分析的黃金比率量度，港股目前已於收覆了跌幅逾38.2%，直逼反彈50%的目標（約25100點）。

 

 

港股如要見技術牛市，由3月低位升20%，即恒指要升至26000點水平，仍有約1600點的距離。目前環球股回穩，港股如要追落後，則要看內地經濟能否率先復甦。

內地逐步復工 IMF讚復甦迹象值得鼓舞

內地新型肺炎的目前基本受控，企業復工復產，武漢亦已解封。工信部副部長辛國斌早前稱，中小企業復工率逐步提高，當前中小企業復工率已超過80%。另外，內地目前早於其他國家走出疫情陰霾，國際貨幣基金組織（IMF）亦表示，中國呈現有限度、值得鼓舞的復甦迹象。

另外，內地將於本周五公布首季GDP等數據，市場預期GDP或現歷來最大跌幅，市場預期次季當局會有更多保經濟的措施，將成股市利好訊號。

不過，疫情的發展仍是全球市場的最大變數，目前美國疫情仍肆虐，短期難全面受控。隨着近期的經濟數據以及美股企業逐步公布首季業績，疫情對經濟及企業盈利的負面影響開始浮現，因而疫情仍是影響港股走向的關鍵。

責任編輯：錢家鋒

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