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工銀國際：疫情衍生數碼革命　互聯網迎來新一輪增長紅利

金融經濟 14:46 2020/04/15

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新冠肺炎陰霾未退，帶動電子交易及活動盛行。券商工銀國際表示，疫情雖然對環球經濟雪上加霜，但長期而言則促使一場數碼革命加速發展，並作出未來20年至100年的4大預測，料互聯網將迎來新一輪增長紅利。

工銀國際發報告指，在疫情之下，數碼經濟的大時代正在加速來臨，並催生多個歷史拐點的形成。

拐點1：新技術重塑互聯網產業繁榮（20年）

首先，疫情促進數碼經濟的加速進化，新技術有助減低數碼經濟的痛點，激發互聯網新一輪增長紅利。例如，由流量紅利競爭轉為發掘新生需求，從而對企業及個人產生長期影響。

拐點2：人工智能促進全球化利幣的再平衡（25年）

其次，疫情引發對全球供應鏈的擔憂，各國加速佈局5G、工業互聯網、數據中心等數字經濟基礎設施建設，推動工業自動化、智能化與規範化，促進全球化利弊的再平衡。而以傳統行業改造為全新目標的數碼革命，將推動全球25年拐點形成。

拐點3：數碼經濟接力成新興市場增長模式（40年）

工銀國際指，疫情衝擊下環球經濟已經或即將陷入衰退，乘接疫情帶來的契機，該行相信將會加速中國等新興市場經濟增長，由增速到增質的轉班。

拐點4：數字貨幣改造國際貨幣體系（100年）

疫情下美元流動性危機重現，央行數字貨幣或將革新貨幣創造方式，動搖國際貨幣體系的霸權結構。工銀國際特別提到，鑑於目前各國央行加緊研究央行數碼貨幣、而且商業銀行亦加入自創數碼貨幣等，均有可能促成改造國際貨幣體系的霸權結構。

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