【附連結】Acer推Work From Home特選優惠　手提電腦最平4000有找

▲ Acer推出的4月特選Work From Home優惠產品分別有採用14吋及15.6吋的手提電腦，包括：電競手提電腦Nitro 7、Helios 300系列，以及輕薄型手提電腦Swift 5系列（圖）。

疫情期間，用戶需要電腦、流動設備在家工作、學習的需求大增，Acer日前推出Work From Home優惠，優惠期由即日起至今月26日。是次Acer特選優惠的手提電腦共16款，最平的手提電腦僅3,998港元！

Acer推出的4月特選Work From Home優惠產品分別有採用14吋及15.6吋的手提電腦，包括：電競手提電腦Nitro 7、Helios 300系列，輕薄型手提電腦Swift 5系列，另有Swift 1、Aspire 3、TravelMate P214、Swift 3、Aspire 7的手提電腦。

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其中最平的款式Swift 1 「 SF114-32-C100」採用Intel Celeron N4100四核處理器，處理器速度為2.4GHz，配備4GB DDR4 RAM、28GB SSD。重量為1.3kg，優惠售價為3,998港元。

▲ Swift 1 「 SF114-32-C100」採用Intel Celeron N4100四核處理器，處理器速度為2.4GHz。

而手提電腦的處理效能及反應速度相對較高、同樣為14 吋款式的Swift 5「SF514-54GT-59XP」，優惠售價則為9,698港元。其配備英特爾（Intel）第 10 代處理器 Core i5-1035G1（核心代號 Ice Lake），備有六核處理器，處理速度達3.6GHz。另配備8GB LPDDR4, 512GB PCIe NVMe SSD，重量為990g。

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此外，Acer指，用戶選購兩款Nitro7、Swift 5 型號的手提電腦更可享額外15%折扣，及其他指定優惠等。惟一切以其官網更新作準，用戶可前往其官網了解有關詳情。

責任編輯：張寶燕