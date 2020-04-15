【歐洲疫情】丈夫比病毒更危險 家暴困獸鬥奪去多命

▲ 27歲意大利女子Lorena Quaranta，命喪男友手中。

新型冠狀病毒足以致命，為躲病毒，全球廣泛地區強制禁足，這卻令一些婦女置身於更大危機中，她們的丈夫，比病毒更加致命。歐洲不少女性被迫與有暴力問題的丈夫，長期共處一室，儼如困獸鬥，部分人因而喪命。

美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控

【花式示威】疫情遊行變陣揸車、網上論壇

英國廣播公司（BBC）報道，疫情爆發後，歐洲多國家暴求助個案數目急升，並出現多宗死亡個案，意大利一名讀醫的27歲女子，快將取得醫生的牌照，卻死在男友手中，西班牙一名35歲女子，亦在子女面前，被丈夫殺害。

疫情之下，各地停工禁足，與家暴者同住的女性求救無門，要不被發現打電話求助變得困難。受害的不僅婦女，她們的子女亦因為無法上學避難，暴露於家暴傷害之下。疫情下，去醫院成為高危動作，被打傷的女性甚至不敢求醫。

【美國派錢】支票印特朗普簽名 總統被批想出風頭

【新加坡疫情】外勞宿舍成播毒溫床 外勞佔人口25%

要對外舉報施暴者從來都不容易，疫情製造更多困難。專家指，她們一來擔心被施暴者發現，亦不確定相關部門是否仍運作，更麻煩是，疫情下，警察未必帶走施暴者，因為法庭亦停擺，這無疑令情況變得更危險。

為幫助受害女性，西班牙有婦女團體發起運動，受害人可以到藥房與工作人員說出暗號Mascarilla-19求助，工作人員會記下其聯絡資料，助向緊急部門報告。運動很快擴至歐洲多國。

【法國禁足令】家暴個案增3成 政府代付酒店房租助逃

【新加坡疫情】確診急增破3000 外出強制戴口罩

事實上，疫情帶來的種種問題，如經濟壓力，或令施暴者更加心煩氣躁，加上左鄰右里均在家中，令施暴者認為暴行可以不被發現，於是變得沒有顧忌。

報道指，俄羅斯一名女子，從未被丈夫打過，但當地政府宣布停工後，財政出現困難，丈夫某天突然發火，一發便是連續18小時，先是辱罵，然後向她與子女扔東西，家裡的東西，由魚缸到冰箱統統被破壞。

【停世衛撥款】特朗普：世衛反對封關 才死這麼多人

【英國疫情】英家暴求助增120% 隔離如壓力煲